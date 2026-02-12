"Народната музика е животът ми": Документален филм за историята на Оркестъра за народна музика на БНР

Премиерата на документалния филм "Народната музика е животът ми" ще се състои на 18 февруари 2026 г. от 18:00 ч. в кино "Одеон". Филмът проследява историята на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио от създаването му до наши дни. Той се реализира по европейски проект от Фондация "Цвятко Благоев". В документалната лента с продължителност 54 мин. са използвани архивни видеокадри от БНР, БНТ и ТВ1. Тя включва интервюта с музиковеда Румяна Цинцарска, маестра Ваня Монева – диригент на хор "Ваня Монева", Милен Митев – генерален директор на БНР, маестро Димитър Христов – диригент на ОНМ на БНР, виртуозните изпълнители на кавал Теодосий Спасов и Недялко Недялков и др.

След прожекцията на филма ще бъде показана интерактивна изложба с архивни фотоси на основателите на Ансамбъла за народни песни на Българското радио и телевизия, диригентите на ОНМ на БНР и др.

Премиерата в София е само началото на пътя на продукцията. След срещата с публиката в българската столица филмът ще бъде представен във Виена на 26.02.2026 г., както и в Берлин на 02.03.2026 г. на събитие, с което ще бъде отбелязан Националният празник на България – 3-ти март.

Продуцент на филма е Фондация "Цвятко Благоев", а режисьор – Радка Стаменова. Сценарият е дело на Радка Стаменова и Гечо Благоев, оператори са Петър Димов, Виктор Роев, Драгомир Димчев и Пламен Герасимов. Режисьори по монтажа са Борислав Балевски и Драгомир Димчев.

Ансамбълът за народни песни на Българското радио и телевизия е основан през 1952 г., а през 1990 г. се разделя на два самостоятелни състава – Оркестър за народна музика към БНР и хор, който преминава към БНТ под името "Мистерията на българските гласове".

Вход с безплатни електронни покани, изпратени по имейл.

За контакт: Радка Стаменова – 0888 511 605, radka_stam@yahoo.com