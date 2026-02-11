Спорт:

Филмовите продуценти вече ще си връщат до 5 млн. евро за произведен филм в България

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за филмовата индустрия. С промените разпоредбите на Правилника се привеждат в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/2831 относно прилагането на правилата за помощ de minimis, увеличава се максималният размер на възстановимите разходи за един проект по схемата за насърчаване на филмопроизводството от 2 млн. лв. на 5 млн. евро. Това се прави с цел по-голяма конкурентоспособност на България и привличане на високобюджетни международни продукции. Освен това се извършват редакционни и технически промени в част от разпоредбите и образците на документи с цел по-прецизно и ефективно прилагане на нормативната уредба.

Очаква се приетите изменения да стимулират инвестициите във филмовата индустрия, да създадат устойчиви възможности за заетост и да Затвърдят позициите на България като предпочитана дестинация за заснемане на международни продукции. Това ще гарантира не само краткосрочни ползи, но и дългосрочна устойчивост на филмопроизводството като стратегически сектор с висок принос към националната икономика и привличането на чуждестранни инвестиции.

Ефективността на досегашния механизъм е доказана - само за периода 2022-2024 г. чрез проекти по схемата за възстановяване на разходи са реализирани чуждестранни инвестиции в размер на над 170 милиона лева. Тези резултати ясно показват потенциала на сектора и обосновават необходимостта от надграждане на съществуващата рамка.

