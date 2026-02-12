С призив за художествена свобода започва фестивалът Берлинале

Международният филмов фестивал Берлинале ще бъде открит тази вечер с разнообразна програма, отразяваща настоящите сътресения по света, а начело на журито застава един от най-изтъкнатите германски режисьори - Вим Вендерс. В обстановка на силна поляризация и репресии "е по-важно от всякога да защитаваме художествената си свобода", заяви директорката на фестивала Триша Тътъл пред АФП.

Снимка: Getty Images

Германският министър на културата Волфрам Ваймер подчерта, че 76-ото издание на форума доказва как "сценариите, камерите и екраните не са просто художествени инструменти, а оръжия в борбата за свобода и човешко достойнство". Той допълни: "Не бива да позволим на деспотите в Техеран или Каракас да победят."

Берлинале е първият голям международен фестивал в годишния киноафиш и се ползва с репутация на платформа за актуално и прогресивно кино. Тазгодишното издание се провежда на фона на международно напрежение, кървавите репресии срещу протестите в Иран и глобалните заплахи срещу човешките права.

Откриване и акценти

Снимка: Getty Images

Откриващият филм "No Good Men" на родената в Иран афганистанска режисьорка Шахрбану Садат разказва историята на Нару - репортерка в телевизия в Кабул, разделена със съпруга си заради неговите изневери. По време на съдбовна командировка тя започва да поставя под въпрос убежденията си за мъжете. Действието се развива в навечерието на завземането на властта от талибаните през 2021 г., което принуждава самата Садат да напусне страната. Днес тя живее в Хамбург. "Филмът показва преживяванията на афганистанските жени - нещо, което не бихме видели без работата на Шахрбану", отбеляза Тътъл.

Церемонията по откриването, която започва в 19:00 часа местно време, ще отдаде почит на малайзийската актриса Мишел Йео, носителка на "Оскар" за най-добра актриса през 2023 г. за "Всичко навсякъде наведнъж". В рамките на десет дни ще бъдат прожектирани над 200 филма, а 22 от тях ще се състезават за "Златната мечка". Миналата година отличието бе присъдено на норвежкия режисьор Даг Йохан Хаугеруд за филма "Мечти". Подобно на предходното издание, мнозинството от представените заглавия са дело на жени режисьори, включително девет от конкурсната програма.

Снимка: Getty Images

В сравнение с Кан или Венеция Берлин привлича по-малко мащабни продукции със звезден актьорски състав, но програмата тази година включва и известни имена. В "The Weight" Ръсел Кроу и Итън Хоук участват в история за мъж, принуден да пренася контрабандно злато през опасната пустош на Орегон по време на Голямата депресия. Южна Германия се превъплъщава в северозападните щати на САЩ - част от нарастващата тенденция американски продукции да се снимат в чужбина с цел намаляване на разходите.

Сред най-очакваните филми в официалната конкурсна програма е "Rosebush Pruning" на любимеца на Берлинале Карим Айнуз, представян като "язвителна сатира за абсурдността на традиционното патриархално семейство". В актьорския състав са Ел Фанинг, Калъм Търнър, Джейми Бел и Памела Андерсън, които ще бъдат сред акцентите на червения килим в събота.

Германската актриса Сандра Хюлер, получила международно признание за ролите си в "Анатомия на едно падане" и "Зона на интерес", участва във филма "Rose", където играе жена, представяща се за мъж-войник, завърнал се в германско село в началото на XVII век.

В конкурсната селекция са още "At The Sea" на Корнел Мундруцо, в който Ейми Адамс влиза в ролята на жена, напускаща рехабилитационен център и изправяща се срещу дълго потискана травма, както и "Josephine" на Бет де Араухо с Чанинг Тейтъм като баща на дете, травмирано след като става свидетел на жестоко престъпление, пише БГНЕС.