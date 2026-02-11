Клевети и обвинения между Валери Йорданов и Димитър Гочев: Защо милиони за български филми са блокирани?

Обвинения в клевета, незаконосъобразни действия и ощетяване се разменят в последните дни в социалните мрежи между Валери Йораднов (актьор, режисьор и писател) и режисьора Димитър Гочев. Причина за напрежението е блокирана сесия за финансиране на български филми от Национален филмов център (НФЦ), което прави невъзможно освобождаването на парите и започването на същинската работа по създаването на филмовите произведения.

Става дума за сесията от септември 2024 г. при която художествената комисия в НФЦ одобри за финансиране следните три проекта за пълнометражен игрален филм - "Неведоми пътища" на Станислав Дончев, "Димича" на Ивайло Христов и "Богдан или песента на жабите" на Валери Йорданов. Сред недопуснатите за финансиране проекти (11 на брой) са "Крали Марко" на Димитър Гочев (режисьор и продуцент) и "Емил" на Яна Титова (с продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов от "Междинна станция"). Още тогава от "Междинна станция" сигнализираха, че виждат съществени проблеми и конфликт на интереси при оценките на художествената комисия.

Валери Йорданов твърди, че е рекетиран

На 9 февруари Валери Йорданов публикува в своя Facebook профил твърдение, че е бил подложен на рекет от продуцентите на филма "Крали Марко" Ники Сотиров и Димитър Гочев. По думите му те са блокирали сесиите на Национален филмов център, а на среща с него и проф. Ивайло Христов са казали, че жалбата им е принципна и основателна и не са съгласни с правилника на НФЦ, "но ако им прехвълим по 30% от субсидията си... "ще отхвърлят жалбата си..." и ще освободят действията на спечелилите конкурсите", пише Йорданов. Според него тези думи са казани пред свидетели.

"Мишоци - вече не държа да снимам... От "Богдан и Песента на Жабите" ще стане чудесен роман. Правя и хубави палачинки. И други хубави неща... правя. Бойното ви поле е твърде тясно за моето спокойствие и вашата "Амбициозност", завършва своята Facebook публикация Валери Йорданов.

Димитър Гочев: НФЦ не спазва закона

Часове след това в онлайн спора се включи и Димитър Гочев, който също използва Facebook, за да изкаже позицията си. Според него отговорност за блокираната сесия носи ИА "Национален филмов център", тъй като действа незаконосъобразно. Той обяснява защо сесията от 2024 г. е била атакувана: "Проблемът не е в конкретни филми, а в работата на комисията (НХКИК), при която бяха установени: Липса на мотиви: Членове на комисията са поставили оценки в оценъчните карти без писмена обосновка, което е нарушение на Закона за филмовата индустрия. Субективизъм: Има драстични разминавания в оценките, и то без аргументи, което прави невъзможно да се провери дали един проект е оценен справедливо. Процедурни пороци: НФЦ не е упражнил контрол върху правилното попълване на тези карти."

Димитър Гочев представя и хронологията от 2024 г. до последните дни, в която се вижда, че след като стават ясни резултатите от оценките на художествената комисия в началото на 2025 г., от "Междинна станция", чийто филм "Емил" не е допуснат до финансиране, подават жалба в Административен съд София-град (АССГ). Същото прави и екипът зад проекта "Крали Марко". През юни се отменя заповедта на НФЦ по жалбата на "Междинна станция", а АССГ връща преписката с указания за нова, законосъобразна процедура. Месец по-късно проектът "Емил" получава финансиране от 1,5 млн. лв. През октомври съдът потвърждава незаконосъобразността на процедурата и по жалбата на Димитър Гочев.

По думите на Гочев обаче, вместо НФЦ да изпълни указанията, издава нови заповеди на базата на стария протокол от оценките на художествената комисия. "Февруари 2026 г.: Съдът обявява тези нови заповеди за НИЩОЖНИ заради грубо неспазване на указанията на съда, които са задължителни за НФЦ (чл. 177, ал. 2 от АПК).", добавя Гочев в своята Facebook публикация.

Гочев потвърждава, че е имало среща, на която са присъствали той, Валери Йорданов, директорът на НФЦ Петър Тодоров, юристи, както и представители на други филми, които не са били допуснати до финансиране във въпросната сесия. По думите му там са обсъдени предложения как Националният филмов център да излезе от ситуацията, като от екипа на проекта "Крали Марко" са държали НФЦ да изпълни указанията на съдебните решения, "което юристите и директорът на НФЦ твърдяха, че било невъзможно", макар съдът да описва как е възможно и как трябва да се случи, пише още Гочев. Според него, "ако администрацията беше спазила закона първия път, днес нямаше да има нито дела, нито блокирани проекти."

Гочев смята, че интерпретацията на Валери Йорданов от срещата показва неразбиране. "И въпреки, че разполагам с всички правни основания да защитя името си в съда срещу тези твои клевети, аз няма да го направя. Правя този избор заради дългогодишната ни колегиалност и защото разбирам, че и ти си жертва на лошото управление на институциите.", пише още Димитър Гочев.

От Actualno.com се опитахме да се свържем и с трите страни в спора, но все още не сме получили коментар от нито една от тях.