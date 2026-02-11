Ще има ли продължение "F1 Филмът"? Продуцентът с важно съобщение

Работи се по продължението на "F1 Филмът", в чиято първа част участва Брад Пит, съобщи продуцентът му Джери Брукхаймър пред BBC. Продукцията, чийто копродуцент е седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, е номинирана за четири награди "Оскар" през тази година – включително за най-добър филм. 62-годишният Пит играе пилота ветеран Сони Хейс, който се връща във Формула 1 с измисления отбор APXGP след дълго отсъствие.

Спекулациите за възможно продължение циркулират месеци наред, но не бяха потвърдени. Говорейки на традиционния обяд в Лос Анджелис, предшестващ церемонията по връчването на наградите "Оскар", Брукхаймър каза за BBC: "Работим над продължението". Продуцентът отказа да съобщи подробности за сроковете на реализиране или да потвърди детайли по актьорския състав, включително дали Брад Пит ще има роля в него. Брукхаймър обаче добави, че той, "разбира се", ще бъде включен в решенията, касаещи актьорския състав.

Голям успех и бъдещи проекти

Пуснат по кината миналото лято, "F1 Филмът" събра 630 милиона долара в световен мащаб, с което стана най-успешният филм на Apple Original Films. Продукцията е снимана интензивно през сезоните на Формула 1 през 2023 г. и 2024 г., като сцените са заснемани по време на многобройни състезания през уикендите, включително и на Гран При на Великобритания на пистата "Силвърстоун".

Брукхаймър каза, че е "изненадан" и радостен от признанието за продукцията, включително и от номинацията за най-добър филм. "Пътят за създаване на филма беше дълъг, защото преживяхме няколко стачки, но накрая той забавляваше аудиторията по света", заяви Брукхаймър. "Никога преди не бях работил с Брад Пит и беше наистина вълнуващо да работя с него", добави той.

Брукхаймър, който миналата година бе номиниран за "Оскар" за "Топ Гън: Маверик", разказа и за бъдещите си проекти. Той разкри, че има планове за "Жега 2" и за продължение на "Дни на грохот", в който участва Том Круз. Брукхаймър добави, че работи по други продължения на "Топ Гън" и "Карибски пирати". Продуцентът се похвали и с "много интересен" проект за НЛО, съобщава БТА.