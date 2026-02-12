Лайфстайл:

Шест от филмите в Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест

Програмата на Балканския конкурс на София Филм Фест по традиция включва 12 от най-успешните филми, реализирани в региона. Организаторите представят шест от творбите, участващи в тазгодишната селекция.

Най-новият филм на Теона Стругар Митевска е "Майка Тереза" ("Mother") – интригуващ разказ за седем дни от живота на жената, посветила себе си в служба на другите. Надежда, терзания, нерешими дилеми и драматични обрати са пресъздадени по уникално въздействащ начин от актьорския екип, начело на който са Нуми Рапас и Силвия Хукс.

Както споделя режисьорката Митевска, която е и съсценаристка, заедно с Гоце Смилевски и Елма Татараджич, създаването на този филм е сбъдването на дългогодишна нейна мечта, зародила се по време на работата върху документалния проект "Тереза и аз": "Нужни ми бяха 25 години, за да се превърна в тази жена, която съм днес, и да направя "Майка Тереза" – филм, представящ ме такава, каквато искам да бъда: смела, дръзка и свободна... Майка Тереза ​​беше строга, сурова, с безупречна дисциплина, и в същото време за милиони хора майчински грижовна, отвъд нашето разбиране; не беше съвършена, но беше наистина забележителна... "Майка Тереза" провокира размисъл и предлага един различен поглед към светостта, женствеността, сестринството и майчинството!" Премиерата на филма, копродукция между Северна Македония, Швеция, Белгия, Дания и Босна и Херцеговина, беше в програмата "Хоризонти" на Венецианския филмов фестивал.

Два от филмите на турския режисьор Йозджан Алпер са участвали в международния конкурс на София Филм Фест през годините – "Есен", удостоен с приза за най-добър режисьор през 2009 г., и "Бъдещето е завинаги" през 2012 година. Неговият осми пълнометражен филм, озаглавен "Ранна зима" ("Early Winter"), ще има своята международна премиера в София.

Чрез характерния за Алпер усет за оформяне на драматичните акценти в историята, той разказва за раздялата между младата, красива Лиа и детето, което е създала като сурогатна майка; за отношенията между нея и мъжа на бездетното семейство от Истанбул; за безнадеждната реалност, в която военни действия и бежански проблеми са част от ежедневието. Меланхолия, вина, състрадание се преплитат с човешката болка в този впечатляващ кинематографичен образ.

Още един филм в Балканския конкурс на 30 СФФ е включен след премиерата му в секция "Хоризонти" на Венеция – "Млечни зъби" ("Milk Teeth") на сценариста и режисьор Михай Минкан. Творбата е копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България (Поли Ангелова и Николай Тодоров, Screening Emotions) и среща публиката с едно семейство, в което внезапно и съвсем необяснимо изчезва една от дъщеричките. Родителите се сблъскват с неработеща съдебна система, надеждата постепенно ги напуска, но по-малката 10-годишна Мария няма намерение да се предава и прави всичко възможно, за да намери сестра си.

Премиерата на "Как така всичко стана зелено?" ("How Come It's All Green Out Here?"), втори пълнометражен филм на сръбския режисьор Никола Лезаич, бе в програмите на Пула и Карлови Вари. Копродукцията между Сърбия, Хърватия и България (Николай Мутафчиев, PREMIERstudio) е своеобразен филм "по пътя", проследяващ един режисьор, потеглил към спомените и към Далмация, заедно с баща си и част от семейството, за да погребат останките на баба му. И макар нищо специално да не се случва по време на това пътуване, в полуавтобиографичния сюжет се прокрадват детайли за семейни отношения, свързани с паметта за миналото и отломките от постюгославска реалност, в която съществуват героите на тази история.

"Видра" ("Otter") е най-новият филм на босненския сценарист и режисьор Сърджан Вулетич, чийто пълнометражен дебют "Лято в златната долина" участваше във втората конкурсна програма на София Филм Фест през 2004 година. В центъра на историята, която разказва две десетилетия по-късно, отново са млади хора и техните несгоди в опит да се адаптират към света на възрастните. След поредица загуби и разочавания, едно срамежливо 16-годишно момиче се опитва да се справи с чувствата си към свой съученик, но попада в хаоса на емоционална драма, в която са замесени различни потърпевши. Филмът е копродукция между Черна гора, Босна и Херцеговина, Италия, Хърватия и Косово.

Трогателен, изпълнен с хумор, брутално честен и вдъхновяващ е "Бялото се пере на 90 градуса" ("Whites Wash at Ninety"), новият пълнометражен филм на словенския режисьор Марко Набершник, по едноименния автобиографичен роман-бестселър на Броня Жакел. Филмовият разказ проследява етапи от живота на младата героиня, на която е поставена онкологична диагноза. Въпреки наглед непреодолимите изпитания, пред които се оказва тя, действията ѝ свидетелстват за нейната воля и оптимизъм. Режисьорът е автор на третия най-гледан словенски филм за всички времена ("Закуската на петела") и продължава да създава завладяващи киноразкази – новият му филм е номиниран за наградата на публиката на фестивалите в Сараево, Любляна, Котбус, Скопие и др.

Яна Баярова
