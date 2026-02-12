Шест от филмите в Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест

Програмата на Балканския конкурс на София Филм Фест по традиция включва 12 от най-успешните филми, реализирани в региона. Организаторите представят шест от творбите, участващи в тазгодишната селекция.

Най-новият филм на Теона Стругар Митевска е "Майка Тереза" ("Mother") – интригуващ разказ за седем дни от живота на жената, посветила себе си в служба на другите. Надежда, терзания, нерешими дилеми и драматични обрати са пресъздадени по уникално въздействащ начин от актьорския екип, начело на който са Нуми Рапас и Силвия Хукс.

Кадър от филма "Майка Тереза", източник: София Филм Фест

Както споделя режисьорката Митевска, която е и съсценаристка, заедно с Гоце Смилевски и Елма Татараджич, създаването на този филм е сбъдването на дългогодишна нейна мечта, зародила се по време на работата върху документалния проект "Тереза и аз": "Нужни ми бяха 25 години, за да се превърна в тази жена, която съм днес, и да направя "Майка Тереза" – филм, представящ ме такава, каквато искам да бъда: смела, дръзка и свободна... Майка Тереза ​​беше строга, сурова, с безупречна дисциплина, и в същото време за милиони хора майчински грижовна, отвъд нашето разбиране; не беше съвършена, но беше наистина забележителна... "Майка Тереза" провокира размисъл и предлага един различен поглед към светостта, женствеността, сестринството и майчинството!" Премиерата на филма, копродукция между Северна Македония, Швеция, Белгия, Дания и Босна и Херцеговина, беше в програмата "Хоризонти" на Венецианския филмов фестивал.

Кадър от филма "Ранна зима", източник: София Филм Фест

Два от филмите на турския режисьор Йозджан Алпер са участвали в международния конкурс на София Филм Фест през годините – "Есен", удостоен с приза за най-добър режисьор през 2009 г., и "Бъдещето е завинаги" през 2012 година. Неговият осми пълнометражен филм, озаглавен "Ранна зима" ("Early Winter"), ще има своята международна премиера в София.

Чрез характерния за Алпер усет за оформяне на драматичните акценти в историята, той разказва за раздялата между младата, красива Лиа и детето, което е създала като сурогатна майка; за отношенията между нея и мъжа на бездетното семейство от Истанбул; за безнадеждната реалност, в която военни действия и бежански проблеми са част от ежедневието. Меланхолия, вина, състрадание се преплитат с човешката болка в този впечатляващ кинематографичен образ.

Кадър от филма "Млечни зъби", източник: София Филм Фест

Още един филм в Балканския конкурс на 30 СФФ е включен след премиерата му в секция "Хоризонти" на Венеция – "Млечни зъби" ("Milk Teeth") на сценариста и режисьор Михай Минкан. Творбата е копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България (Поли Ангелова и Николай Тодоров, Screening Emotions) и среща публиката с едно семейство, в което внезапно и съвсем необяснимо изчезва една от дъщеричките. Родителите се сблъскват с неработеща съдебна система, надеждата постепенно ги напуска, но по-малката 10-годишна Мария няма намерение да се предава и прави всичко възможно, за да намери сестра си.

Кадър от филма "Как така всичко стана зелено?", източник: София Филм Фест

Премиерата на "Как така всичко стана зелено?" ("How Come It's All Green Out Here?"), втори пълнометражен филм на сръбския режисьор Никола Лезаич, бе в програмите на Пула и Карлови Вари. Копродукцията между Сърбия, Хърватия и България (Николай Мутафчиев, PREMIERstudio) е своеобразен филм "по пътя", проследяващ един режисьор, потеглил към спомените и към Далмация, заедно с баща си и част от семейството, за да погребат останките на баба му. И макар нищо специално да не се случва по време на това пътуване, в полуавтобиографичния сюжет се прокрадват детайли за семейни отношения, свързани с паметта за миналото и отломките от постюгославска реалност, в която съществуват героите на тази история.

Кадър от филма "Видра", източник: София Филм Фест

"Видра" ("Otter") е най-новият филм на босненския сценарист и режисьор Сърджан Вулетич, чийто пълнометражен дебют "Лято в златната долина" участваше във втората конкурсна програма на София Филм Фест през 2004 година. В центъра на историята, която разказва две десетилетия по-късно, отново са млади хора и техните несгоди в опит да се адаптират към света на възрастните. След поредица загуби и разочавания, едно срамежливо 16-годишно момиче се опитва да се справи с чувствата си към свой съученик, но попада в хаоса на емоционална драма, в която са замесени различни потърпевши. Филмът е копродукция между Черна гора, Босна и Херцеговина, Италия, Хърватия и Косово.

Кадър от филма "Бялото се пере на 90 градуса", източник: София Филм Фест

Трогателен, изпълнен с хумор, брутално честен и вдъхновяващ е "Бялото се пере на 90 градуса" ("Whites Wash at Ninety"), новият пълнометражен филм на словенския режисьор Марко Набершник, по едноименния автобиографичен роман-бестселър на Броня Жакел. Филмовият разказ проследява етапи от живота на младата героиня, на която е поставена онкологична диагноза. Въпреки наглед непреодолимите изпитания, пред които се оказва тя, действията ѝ свидетелстват за нейната воля и оптимизъм. Режисьорът е автор на третия най-гледан словенски филм за всички времена ("Закуската на петела") и продължава да създава завладяващи киноразкази – новият му филм е номиниран за наградата на публиката на фестивалите в Сараево, Любляна, Котбус, Скопие и др.

