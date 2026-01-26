Научнофантастичният трилър, който измести "Аватар: Огън и пепел" от върха

Научнофантастичният трилър "90 минути до присъдата" ("Mercy") детронира "Аватар: Огън и пепел" след продължила пет седмици доминация в боксофис класацията на Северна Америка, предаде Асошиейтед прес. През уикенда, през който над 140 милиона американци получиха предупреждение за зимна буря и това намали посещаемостта на кината, "90 минути до присъдата" си осигури първенството в боксофиса с постъпления от 11,2 милиона долара. Трилърът с Крис Прат и Ребека Фъргюсън стана най-гледаният филм през снежния уикенд, въпреки унищожителните рецензии на критиката и ниската оценка на публиката.

След пет седмици на върха в боксофис класацията на Северна Америка "Аватар: Огън и пепел" на Джеймс Камерън отстъпи на второ място със 7 милиона долара от продажбата на билети през уикенда. Въпреки че филмът започва да губи популярност в САЩ, той остава хит в чужбина, където през шестия си уикенд по кината събра 28,1 милиона долара.

Първите пет в класацията

"Аватар: Огън и пепел" няма изгледи да се доближи до боксофис успеха на предишните два филма. Оригиналът от 2009 г. събра 2,9 милиарда долара в международен план, а продължението от 2022 г. "Аватар: Природата на водата" - 2,3 милиарда долара. Третият филм от поредицата премина прага от 1 милиард долара в международния боксофис, но приходите му в САЩ в размер на 378,5 милиона долара са далече от тези на другите два филма.

На трето място при новата подредба е анимационният филм "Зоотрополис 2" с 5,7 милиона долара.

Челната петица в боксофис класацията на Северна Америка се допълва от филмите „Прислужницата" и „28 години по-късно: Храм от кости". Приходите от продажбата на билети за двете продукции през уикенда в киносалоните на САЩ и Канада възлизат съответно на 4,2 милиона долара и 3,6 милиона долара, пише БТА.