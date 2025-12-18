Войната в Украйна:

В Пловдив откриха 29-ото издание на фестивала "Златен ритон"

В Пловдив откриха 29-ото издание на фестивала "Златен ритон"

"Златен ритон" е фестивал с история, но и с живо настояще. Това е пространство, където се срещат различни поколения, различни погледи и различни истории и всички заедно изграждаме мостове между миналото и днешния ден. Това каза в Пловдив на откриването на 29-ия фестивал за българско анимационно и документално кино "Златен ритон" директорът на "Национален филмов център" Петър Тодоров.

Той посочи, че през следващите шест дни публиката ще види над 80 филма, всеки с различен поглед, различна история, различна емоция. "Те ще ни карат да се замислим, да се усмихнем и да се развълнуваме. И да почувстваме, че киното е живо и диша заедно с нас", каза Тодоров и представи престижното жури, което съчетава "професионализъм и сърце": Галина Лардева – изкуствовед, Галя Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на "Златен ритон"), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на "Златен ритон" за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.

"Смятам, че на Пловдив му отива, защото градът винаги е бил духът на свободните хора, на творците, които създават светове, а безспорно хората, които правят филми, също създават светове, така че за нас е огромна чест, че "Златен ритон" се случва за пореден път тук и може да разчитате, че ще се случва с наша подкрепа и в следващите години", каза заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Първите прожекции

Фестивалът стартира с две пловдивски прожекции: "70 години радио Пловдив" на Михаил Косев, който проследява пътя на регионалното радио, което не просто информира, а възпитава вкус, мисъл и критично отношение към света, и "Тема с вариации" на Лили Бързева, посветен на 80-годишния юбилей на проф. Анастас Славчев.

На 17 декември бе открита и изложбата "Жени режисьорки в българското документално кино през ХХ век", която чрез архивни снимки, кадри от филми и кратки текстове възстановява паметта за българските режисьорки и разкрива богатството на документалното кино у нас. Заедно с експозицията бе представен и специален каталог, чийто творческият екип е в състав: Теодора Стоилова-Дончева, Петя Александрова, Гергана Дончева, Елица Гоцева, Анна Шойлева-Чомакова, Даниел Нечев.

На 18 декември конкурсната програма продължава с прожектирането на филмите "Урок по летене", "Висшистки - хигиенистки", "Искри", "Скъперникът", "Херкулес-Подарък от татко", "Социално силните", "Старото езерце", "Гарванера", "Пожари", "Пънк по време на комунизъм", "На тяхно място", "Гласът на вярата", "Две камери в търсене на съвършения кадър" и "Романтичните пирати". 

В програмата "Открити хоризонти" публиката ще може да види "Отново отваряме границите. Но ние се държим! Излъчване 281", "Одисей пътува", "Царят гражданин", "100 години тишина", "20 години "Портите" в Ню Йорк. Дългият живот на временното изкуство" и "Крилете на песента". 

Съпътстващо събитие за деня ще бъде представянето на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" (4/2025) с основна тема "Съвременни рецепции в изкуството: образ, текст и контекст". Съставител е Деян Статулов, главен редактор е Александър Донев.

Фестивалът ще завърши на 22 декември с тържествена церемония по връчването на наградите "Златен ритон" и прожекция на отличените филми, съобщава БТА.

Яна Баярова
