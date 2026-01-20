Любопитно:

"Нина Роза" с Галин Стоев влиза в конкурсната програма на Берлинале

20 януари 2026, 15:40 часа 245 прочитания 0 коментара
"Нина Роза" с Галин Стоев влиза в конкурсната програма на Берлинале

Филмът "Нина Роза", в който има българско участие, е включен в основната конкурсна програма на кинофестивала "Берлинале", която беше представена официално днес. Това е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия, а режисьор е Женвиев Дулуд дьо Сел. България участва в "Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light), съобщават от Националния филмов център. В главната роля е Галин Стоев, с подкрепата на български актьори като Мишел Цончев, София Станина и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други. Филмът вече е носител на две награди от секцията Locarno First Look 2025, се казва още в съобщението.

Още: Афганистански филм открива кинофестивала в Берлин

Кинофестивалът "Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г. Председател на журито на 76-ото издание на форума е германският режисьор Вим Вендерс. Освен с филма "Нина Роза", България ще се представи на фестивала с още две продукции - "Лъст" и детският "Атлас на Вселената".

Другите филми в конкурсната програма

В конкурсната програма на тазгодишния кинофестивал "Берлинале" са включени също филмите A new Dawn (Япония/Франция), At the Sea (САЩ/Унгария), In a Whisper (Франция/Тунис), Dao (Франция/Сенегал/Гвинея-Бисау), Dust (Белгия/Полша/Гърция/Великобритания), Etwas ganz Besonderes (Германия), Everybody digs Bill Evans (Ирландия/Великобритания), Gelbe Briefe (Германия/Франция/Турция), Josephine (САЩ), Salvation (Турция/Франция/Нидерландия/Гърция/Швеция/Саудитска Арабия), Meine Frau weint (Германия/Франция), Moscas (Мексико), Queen at Sea (Великобритания/САЩ), Rose (Австрия/Германия), Rosebush Pruning (Италия/Германия/Испания/Великобритания), Soumsoum, la nuit des astres (Франция/Чад), The Loneliest Man in Town (Австрия), Wolfram (Австралия), We are all Strangers (Сингапур), YO Love is a Rebellious Bird (САЩ) и Nightborn (Франция/Литва/Финландия/Великобритания).

Още: Документалният филм "Боряна срещу Гераците" на голям екран от 23 януари

Яна Баярова
