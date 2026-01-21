Няма сцена, която да го изплаши: Джейсън Стейтъм е готов за по-епични каскади

Екшън актьорът Джейсън Стайтъм споделя, че няма сцена, която да го притеснява, но обича да се предизвиква. Той е изградил кариера върху високоскоростни изпълнения, брутални бойни сцени и противоестествени каскади, но казва, че дори след десетилетия в екшън киното, все още е решен да се предизвиква и дори е готов да стигне "малко по-далеч от последния път".

Говорейки пред BBC News на премиерата на най-новия си филм "Shelter", Стейтъм призна, че отдадеността му да изпълнява собствените си каскади понякога има своята цена. "Имало е много каскади, при които съм прекалявал", казва той. "Когато се нараниш, много често си мислиш: "Защо го направих, защо не оставих каскадьор да го направи?".

Той поясни, че няколко пъти си е наранявал врата и не само, а това му напомня, за грешките.

Въпреки това, 58-годишният актьор, който има две малки деца с модела Роузи Хънтингтън-Уайтли, няма особено желание и не планира да се отдръпне от физическите изисквания на работата си. Той определено е категоричен в твърдението, че "който влиза в играта, влиза докрай".

"Обичам да съм пред камерата и да правя колкото се може повече", обяснява той. "Прекарвал съм много години, учейки различни дисциплини и, тъй като имам техническите умения да се справя с тези сложни екшън сцени, обичам да се потапям в тях."

Снимка: Getty Images

Размишлявайки за възрастта и дълголетието, той добавя, че "не е толкова стар". "Когато навлизаш в по-късните години, вече не си толкова еластичен, колкото когато си на 25, но все още продължавам", смее се той, добавяйки, че тайната му за дълголетие е "много физиотерапия".

Предизвикателствата в "Shelter"

В "Shelter" Стейтъм играе затворен бивш наемен убиец, чиито изолиран живот е разрушен, когато спасяването на малко момиче го принуждава да се изправи срещу насилствени врагове и миналото, от което се е опитал да избяга.

Според Стейтъм, това, което прави филма различен, е, че има повече "трилър елемент" в сравнение с чисто екшън филмите.

Режисьорът Рик Уоу е съгласен и казва, че филмът "удря право в стомаха". "Не обичам да използвам визуални ефекти, при които нищо вече не изглежда истинско – правя филми, където всичко е реално, автентично и обосновано, защото това е, което наистина грабва емоциите на хората", обяснява той.

Един от най-предизвикателните моменти във филма включва сцена за спасяване в открито море, която Стейтъм описва като особено изтощаваща. "Това наистина ме натовари физически", казва той. Той подчертава, че е трудна задача водните сцени да изглеждат добре и достатъчно истински, а за актьора предизвикателството е още по-голямо заради големия размер обувки. "Всеки ще знае, че плуването с якето и обувки номер 44 не е лесно."

Снимка: Getty Images

Въпреки интензивността на каскадите, Стейтъм казва, че нервите вече не са нещо, с което се бори, а опитът му е помогнал. "Вече няма за какво да се притеснявам, правя го вече твърде много години."

Той описва малкото нерви, които все още чувства, като положителни – идват от "желанието да направиш нещо добре и да го изпълниш правилно".

Стейтъм също се шегува, че публиката ще се "измори" от него до края на годината, тъй като ще участва в няколко филма, които ще излязат през 2026 г., включително "Mutiny" и продължението на "The Beekeeper".

Той ще участва и във "Viva La Madness", който го събира отново с режисьора Гай Ричи.

"Дължа много на Ричи, тъй като той започна кариерата ми, така че съм развълнуван да работя отново с него", казва той, макар че не разкрива нищо повече за проекта, освен че снимките ще започнат следващата седмица, пише "BBC".