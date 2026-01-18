Блокбастъри и големи имена: Богато разнообразие от кинопремиери през 2026 г. (ВИДЕА)

Завръщането на Стивън Спилбърг, биографичен филм за Майкъл Джексън, ново продължение на "Играта на играчките" - 2026 г. се очертава богата на кинопремиери, като секторът да привлече зрителите обратно в салоните след спада през 2025 г., предаде АФП. "Миналата година липсваха блокбастъри, които да привлекат публиката в киносалоните", казва Ерик Марти, директор на компанията Comscore Movies France, специализирана в пазарни анализи. "Тази година програмата е много по-плътна", допълва той.

Стачките на сценаристите и пожарите, които сполетяха Лос Анджелис, значително дезорганизираха американската развлекателна индустрия, която постепенно се възстановява.

Продукциите и датите на излизане

Американското кино се надява да продължи по пътя на възстановяването с излизането на няколко големи продукции през 2026 г.

На 1 април по кината ще тръгне "Супер Марио Галактика: Филмът" - анимационна адаптация на популярната видеоигра. Предишният филм предизвика огромен ентусиазъм и беше един от най-големите кинохитове на 2023 г.

През същия месец ще излезе още една дългоочаквана продукция - "Майкъл", биографичен филм за Краля на по музиката, в който ролята му се изпълнява от неговия племенник Джафар Джексън.

Двадесет години след успеха на първия филм на 1 май излиза продължението на "Дяволът носи Прада" с Мерил Стрийп и Ан Хатауей.

През юни по кината ще тръгне петият филм от хитовата анимационна поредица "Играта на играчките" на студио "Пиксар".

В надпреварата на франчайзите "Междузвездни войни" се завръщат на големия екран на 20 май - за първи път от 2019 г., с "Мандалорецът и Грогу" с Педро Паскал в главната роля.

На 29 юли трябва да излезе поредният филм от един от най-популярните франчайзи - "Спайдър-Мен: Нов ден" с Том Холанд в образа на супергероя.

В края на годината се очакват премиерите на най-новия филм от киновселената на "Марвел" - "Отмъстителите: Денят на страшния съд", както и третата част на "Дюн" на Дени Вилньов.

През 2026 г. се очаква и завръщането на големи режисьори като Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг, Ридли Скот, Алехандро Гонсалес Иняриту.

Нолан ще се завърне с "Одисея" - грандиозна и амбициозна адаптация по епичната поема на Омир. Филмът излиза на екран на 15 юли с много силен актьорски състав.

Малко се знае за "Денят на истината" на Стивън Спилбърг, освен че това е научнофантастичен филм за последствията от срещата между човечеството и извънземна цивилизация.

В края на август ще излезе The Dog Stars на ветерана Ридли Скот. Действието на филма се развива в свят, опустошен от пандемия.

На 30 септември по кината ще тръгне "Дигър" на Алехандро Гонсалес Иняриту с Том Круз в главната роля.

