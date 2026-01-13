Официално: Зоуи Салдана е най-касовата актриса в света

Актрисата от "Черната вдовица" Скарлет Йохансон, която държеше титлата за най-касово успешен актьор на всички времена, бе изпреварена от звездата на "Аватар: Огън и пепел" Зоуи Салдана благодарение на трилогията на Джеймс Камерън. Всъщност последната част от поредицата "Аватар", номинирана за "Кинематографично и касово постижение" на "Златен глобус" за 2026 г., достигна 1,23 милиарда долара в световния боксофис на 12 януари, според Box Office Mojo, като общият приход на всички филми с участието на Зоуи вече е 16,8 милиарда долара, според Screen Rant. Тези филми включват "Стар Трек", "Отмъстителите: Краят" и "Карибски пирати: Проклятието на Черната перла".

Скарлет преди това държеше рекорда с 16,4 милиарда долара, а останалите в топ 5 се допълват от техните приятели от Marvel - Самюъл Л. Джаксън, Робърт Дауни-младши и Крис Прат.

Признание на наградите "Оскар"

Докато "Аватар: Огън и пепел" в крайна сметка загуби "Златния глобус" от филма на Майкъл Б. Джордан и Райън Куглър "Грешници" на церемонията, водена от Ники Глейзър на 11 януари, Зоуи триумфира на миналогодишното събитие, като получи наградата за "Най-добро изпълнение на актриса в поддържаща роля". Тогава тя похвали своите колеги Селена Гомес и Карла София Гаскон, както и жените, с които е работила за създаването на образа на Емилия Перес, пише "E!News".

Освен големите блокбъстъри, Зоуи Салдана има впечатляваща кариера и с други филми, които демонстрират нейния талант и разнообразие. Сред тях са драмите "Коломбиана" и "Джеймс Браун: Вдъхновението", комедийният филм "Тайната на Коко", както и независимите продукции като "Дестини" и "Вдъхновени сърца".

