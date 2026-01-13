Любопитно:

Трилърът "Грешници", отличен на "Златен глобус", доминира на наградите "Имидж" с 18 номинации

13 януари 2026, 09:50 часа 328 прочитания 0 коментара
Трилърът "Грешници", отличен на "Златен глобус", доминира на наградите "Имидж" с 18 номинации

Трилърът на режисьора Райън Куглър "Грешници" води в номинациите за наградите "Имидж" на американската Национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP), съобщи Асошиейтед прес. "Грешници", в който Майкъл Б. Джордън играе двойна роля на близнаци, получи 18 номинации, следван от Highest 2 Lowest на Спайк Лий с девет. В категорията за телевизия "Бел-Еър" (Bel-Air) е начело със седем номинации.

Джордан е част от петте звезди, които се състезават за шоумен на годината на NAACP заедно със Синтия Ериво, Doechii, Кендрик Ламар и Теяна Тейлър. Миналогодишната победителка бе Кики Палмър.

Тейлър, която участва в "Битка след битка", е получила най-много индивидуални номинации – шест в няколко категории, включително за филм, музика и телевизия. В надпреварата за музика Ламар води с шест номинации.

Още: "Битка след битка" обра наградите "Златен глобус", "Хамнет" изненада всички

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"От киното, телевизията и музиката до литературата и отвъд, гласовете на всички номинирани разказват истории, които почитат нашето минало, празнуват нашата идентичност и ни напомнят, че разказването на истории има силата да движи напред културата", казва в изявление главният изпълнителен директор NAACP Дерик Джонсън.

Петдесет и седмите награди „Имидж“ на NAACP ще бъдат раздадени на 28 февруари в Civic Auditorium в Пасадина, щата Калифорния. Публиката може да гласува в избрани категории до 7 февруари, пише БТА.

Още: Живеем в жестокост: Джордж Клуни защити актьорите, критикувани от Куентин Тарантино

Наградите "Златен глобус"

"Грешници" получи две награди по време на "Златен глобус" в неделя, след като беше номиниран в седем категории — трети по брой сред филмите. На самата церемония "Грешници" спечели специалната награда за "Cinematic and Box Office Achievement", която отличава филма за неговия успех в кината и културното въздействие. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
кино награди Имидж "Грешници"
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес