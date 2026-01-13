Трилърът "Грешници", отличен на "Златен глобус", доминира на наградите "Имидж" с 18 номинации

Трилърът на режисьора Райън Куглър "Грешници" води в номинациите за наградите "Имидж" на американската Национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP), съобщи Асошиейтед прес. "Грешници", в който Майкъл Б. Джордън играе двойна роля на близнаци, получи 18 номинации, следван от Highest 2 Lowest на Спайк Лий с девет. В категорията за телевизия "Бел-Еър" (Bel-Air) е начело със седем номинации.

Джордан е част от петте звезди, които се състезават за шоумен на годината на NAACP заедно със Синтия Ериво, Doechii, Кендрик Ламар и Теяна Тейлър. Миналогодишната победителка бе Кики Палмър.

Тейлър, която участва в "Битка след битка", е получила най-много индивидуални номинации – шест в няколко категории, включително за филм, музика и телевизия. В надпреварата за музика Ламар води с шест номинации.

Още: "Битка след битка" обра наградите "Златен глобус", "Хамнет" изненада всички

"От киното, телевизията и музиката до литературата и отвъд, гласовете на всички номинирани разказват истории, които почитат нашето минало, празнуват нашата идентичност и ни напомнят, че разказването на истории има силата да движи напред културата", казва в изявление главният изпълнителен директор NAACP Дерик Джонсън.

Петдесет и седмите награди „Имидж“ на NAACP ще бъдат раздадени на 28 февруари в Civic Auditorium в Пасадина, щата Калифорния. Публиката може да гласува в избрани категории до 7 февруари, пише БТА.

Още: Живеем в жестокост: Джордж Клуни защити актьорите, критикувани от Куентин Тарантино

Наградите "Златен глобус"

"Грешници" получи две награди по време на "Златен глобус" в неделя, след като беше номиниран в седем категории — трети по брой сред филмите. На самата церемония "Грешници" спечели специалната награда за "Cinematic and Box Office Achievement", която отличава филма за неговия успех в кината и културното въздействие.