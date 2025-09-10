Още безплатни прожекции на филма "Дяволски игри" в страната

Продължава националното турне на филма "Дяволски игри" с безплатни прожекции със социална насоченост. Пълни зали и вълнуващи срещи с екипа се проведоха вече в София, Велико Търново и Бургас, а следващите стъпки са:

12 септември, Пловдив, Кино Лъки, 19 ч., с подкрепата на Община Пловдив;

27 септември, Варна, Висше Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", zала Вапцаров, 17 ч., с подкрепата на Община Варна;

30 септември, Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, 19 ч., с подкрепата на Община Стара Загора.

Очакват се още дати, които ще бъдат обявени скоро.

„Това е филм, който задава въпроси. Филм, за който ще мислите след като свърши и определено един от най- необикновените филми, които някога сте гледали. След края на разпространението на лентата по кината в България, за екипа ни остана приоритет да продължим да споделяме нашата история точно в кино салоните, защото с нищо не може да заменим истинското усещане от големия кино екран с прекрасна картина и звук. Разбира се, че "Дяволски игри" ще тръгне и по стрийминг платформите и накрая ще се излъчи и по телевизията, но преди това искаме да го покажем на голям екран на максимално широка публика. Затова правим и поредица от специални прожекции из страната, както и отделно това благотворително турне със социална насоченост, за което благодарим на всички родни Общини, които подкрепиха идеята", сподели продуцентът на българо-британската лента Деси Тенекеджиева, чиято героиня във филма е глуха и наркозависима. Това е и една от причините за топлата връзка, която екипът на филма създаде с глухата общност у нас, вследствие на която възникна и идеята за това специално турне.





Повече за филма

Режисьор на "Дяволски игри" е Бен Чарлз Едурадс, а оператор Денис Маден. Трилърът е с романтични моменти и фин английски хумор. Сценарият е дело на британеца Майк Шилиам, по идея на Бен Чарлз и Тенекеджиева.

В него непокорната Ива среща мистериозно момче, което й дава сили да се изправи срещу деспотичния си втори баща и глухата си наркозависима майка. Дали момчето е падналият ангел Луцифер, изпратен да води Ива в нейната съдба и да спаси човешката раса? Или просто е луд, заблуден или опасен млад мъж, който я подлага на шокираща задача - да убие могъщия американски телевангелист (Мики Рурк)? И каква е тайната връзка между всички герои? Това са въпросите, на които зрителите ще търсят отговор до самия финал на филма.

"Дяволски игри" се радва на активен фестивален международен живот и е част от официалната състезателна програма на редица елитни кинофестивали в света. Филмът грабна цели четири награди на световната си премиера на Capry Hollywood Film Festival: „Европейската Арт награда“ за продуцент и актриса на Деси Тенекеджиева, „Награда за мъжка роля“ на Гари Стреч и „Награда за Европейски пробив на годината“ за Елеонора Иванова и Димитър Николов.