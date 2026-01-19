Отиде си режисьорът на един от най-великите анимационни филми

Сърежисьорът на един от най-великите анимационни филми за всички времена - "Цар Лъв", вече не е сред нас. Роджър Алърс, режисьорът на Дисни, който сърежисира "Цар Лъв" и работи по обичани филми като "Аладин", "Красавицата и Звяра" и "Малката русалка", почина на 76-годишна възраст. Колегата на Алърс от Walt Disney Company, супервайзорът по визуални ефекти Дейв Босърт, сподели новината за смъртта му в социалните медии в неделя (18 януари), спомняйки си го като "изключително талантлив артист и режисьор" и "истински стълб на ренесанса на Disney Animation".

Снимка: Getty Images

"Имах привилегията да бъда част от екипа с Роджър в много филми в края на 80-те и през 90-те години", написа той във Facebook. "И той беше, без съмнение, един от най-милите хора, които можеш да се надяваш да познаваш и с които да работиш. Той продължи да сърежисира "Цар Лъв", който постигна феноменален успех, но това никога не му се качи на главата... той носеше в себе си чувство на удивление, щедрост и ентусиазъм, което вдъхновяваше всички около него.", добавя Дейв Босърт.

В почитта си към Алърс, Боб Айгър, главен изпълнителен директор на Disney, каза, че той е "творчески визионер, чиито многобройни приноси към Disney ще останат в паметта на бъдещите поколения". "Той разбираше силата на великолепното разказване на истории – как незабравими герои, емоции и музика могат да се съчетаят, за да създадат нещо вечно", добави той. "Неговата работа помогна да се определи една ера на анимацията, която продължава да вдъхновява публиката по целия свят, и ние сме дълбоко благодарни за всичко, което той даде на Disney. Сърцата ни са с неговото семейство, приятели и сътрудници."

Кариерата на Роджър Алърс

Сърежисьорите на "Цар Лъв" - Роджър Алърс и Роб Минкоф, снимка: Getty Images

Алърс режисира "Цар Лъв" заедно с Роб Минкоф. С участието на актьорски състав, включващ Матю Бродерик, Джереми Айрънс и Упи Голдбърг, филмът е широко считан за един от най-добрите анимационни филми на Дисни. Излязъл през 1994 г., той събра 771 милиона долара в световен мащаб при първоначалното си пускане в кината, а римейкът му от 2019 г. се превърна в един от най-касовите филми на всички времена с 1,6 милиарда долара в световен мащаб. Оригиналът е толкова влиятелен, че NME го включва в десетте най-влиятелни културни събития на годината, отбелязвайки, че той е "разбираемо един от най-успешните филми на Дисни за всички времена", пише NME.

Алърс става фен на анимацията на петгодишна възраст, след като гледа "Питър Пан" на Disney, и започва кариерата си в компанията, работейки по "Трон" от 1982 г. като част от екипа за сториборд, като в крайна сметка става сториборд художник на "Оливър и компания", "Малката русалка" и "Спасителите в Австралия", преди да стане ръководител на сценария в началото на 90-те години с "Красавицата и звярът" и "Аладин". Другите му режисьорски постижения в анимацията включват приключенския филм "Открит сезон" от 2006 г. и номинирания за "Оскар" късометражен филм "Малката кибритопродавачка".