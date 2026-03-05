Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Разходката през историята на София Филм Фест продължава с нова изложба

05 март 2026, 12:47 часа 315 прочитания 0 коментара
По повод юбилейното 30-о издание международния филмов фестивал София Филм Фест организаторите на фестивала имат удоволствието да споделят с жителите и гостите на столичния град още една вдъхновяваща изложба, в която ще бъдат представени носителите на Наградата на София от 2005 до 2025 година.

Наградата на София е учредена от Столичната община и Международния филмов фестивал София Филм Фест и се присъжда за изключителен принос в областта на световното и българското киноизкуство. От 2005 до 2025 година 71 кинематографисти от цял свят са носители на престижната награда. Почти всички са я получили лично при гостуването си на издания на София Филм Фест през годините. Първият носител на Наградата на София е легендарният британски режисьор Питър Грийнауей. Наградата е плакет, създаден от световноизвестния български скулптор Георги Чапкънов. 

КЪДЕ: Градската градина (пред Народния театър "Иван Вазов") и градината на "Кристал", София

КОГА: от 6 до 25 март 2026 г.

Очаквайте още изложби, книги, филми, светила на киното и изгряващи звезди на фестивала, който стартира на 12 март в Зала 1 на НДК.

Изложбата е специална част от 30-ия юбилеен София Филм Фест, който се организира от Арт Фест в партньорство с Атлантида студио, под патронажа на Столична община.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
