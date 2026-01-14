Отиде си легендарен карикатурист, създал култов рисуван герой

Един от легендарните съвременни карикатуристи вече не е сред над. Американецът Скот Адамс, който написа и илюстрира комикса "Дилбърт", почина от рак на 68-годишна възраст. Бившата му съпруга Шели Майлс обяви смъртта му във вторник по време на пряко предаване на подкаста му "Real Coffee with Scott Adams".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдаде почит на Адамс в Truth Social след новината за смъртта му: "За съжаление, великият влиятелен човек Скот Адамс почина. Той беше фантастичен човек, който ме харесваше и уважаваше, когато това не беше модерно. Той смело се бори дълго време с ужасна болест", написа Тръмп.

Със сълзи в очите Шели каза на слушателите в началото на последния подкаст на Адамс във вторник: "Той вече не е с нас". След това тя прочете посмъртно послание от Адамс: "Имах невероятен живот, дадох всичко, което имах. Ако съм получил някакви ползи от работата си, моля ви да ги предадете нататък, колкото можете. Това е наследството, което искам. Бъдете полезни и знайте, че ви обичах до самия край."

Още: Почина жената, променила необратимо историята на САЩ

На 1 януари тази година той каза на слушателите си, че шансовете да се възстанови са малки. "Ще ви информирам, ако нещо се промени, но това няма да се случи", каза той. "Няма шанс да възвърна чувствителността в краката си и имам продължителна сърдечна недостатъчност, която понякога ми затруднява дишането през деня. Въпреки това, трябва да се подготвите, че януари вероятно ще бъде месец на преход, по един или друг начин."

A Final Message From Scott Adams pic.twitter.com/QKX6b0MFZA — Scott Adams (@ScottAdamsSays) January 13, 2026

Огромен успех и обвинение в расизъм

Сатиричната комична поредица "Дилбърт" за един компетентен, но разочарован инженер и неговата дисфункционална работна среда е публикувана за първи път през 1989 г. и продължава да се появява в повече от 2000 вестника в 65 страни. По-късно героят се появява и в книги, анимационен телевизионен сериал и видеоигра.

RIP Scott Adams



Scott will be missed by a large and wide audience. He was overlooked for his incredible work ethic and was one of the hardest working guys I ever got to know. This went largely unnoticed. When he was at PacTel he was the first person who showed me the Web in… pic.twitter.com/c1zZGdGa3O — John C. Dvorak (@THErealDVORAK) January 13, 2026

Но през 2023 г. комиксът му е отменен от вестници, включително "The Washington Post", след като Адамс е обвинен в расистки коментари за чернокожите. Адамс нарича чернокожите американци "група на омразата" и предлава на белите американци "да се махнат от чернокожите", в отговор на анкета на консервативна организация, която твърди, че много афроамериканци не смятат за нормално да си бял.

Още: Анализ на комикси показа кои женски фигури харесват мъжете

По-късно той защитава коментарите си и заявява, че е използвал хипербола, за да изрази мнението си, добавяйки, че се отрича от расистите и че медиите са пренебрегнали контекста на коментарите му.

Rest In Peace Scott Adams. pic.twitter.com/CegmI3s6hQ — Tiffany Savage 🇺🇸 (@patriot_savvy) January 13, 2026

В по-късната си кариера Адамс, който е и обучен хипнотизатор, пише книги за самопомощ, сред които "Как да се провалиш в почти всичко и все пак да спечелиш много", "Спечели много", "Мисълта на губещия" и "Преосмисли мозъка си". Той получава грижи в края на живота си в дома си, след като ракът на простатата, за който за първи път разкри, че има, през май 2025 г., се разпространи в костите му, пише BBC.