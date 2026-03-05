"Игра на тронове" тръгва към киното: Холивуд подготвя пълнометражен филм

Продуцентската компания "Уорнър Брос" разработва пълнометражен филм, базиран на хитовия сериал "Игра на тронове", пише американското издание "The Hollywood Reporter". Според информацията продуцентът и сценарист Бо Уилимън, който ръководеше хитовия сериал на "Нетфликс" "Къща от карти", е свързан с новия проект.

Winter is coming to the big screen with a "Game of Thrones" movie officially in development. Here's what we know so far. https://t.co/7Ojoih5BdY — USA TODAY (@USATODAY) March 4, 2026

Списанието наскоро намекна в статия с участието на създателя на „Игра на тронове“ Джордж Р. Р. Мартин, че такъв филм може да е в процес на разработване. Твърди се, че пълнометражният филм ще се фокусира върху завладяването на Вестерос от крал Егон Първи Таргариен, който основава династията Таргариен в Седемте кралства. Въпреки всичко предвид многомилиардната сделка по придобиване на "Уорнър Брос" от "Парамаунт Скайденс", реализацията на проекта все още не е напълно сигурна.

Снимка: Game of Thrones/Facebook

Джордж Р. Р. Мартин създава романите, вдъхновили култовия сериал "Игра на тронове", със своята многотомна фентъзи сага за интриги и дракони. "Неговите книги послужиха за основа на една от най-големите телевизионни еуфории в историята, която приключи през 2019 г. след осем сезона", пише "The Hollywood Reporter".

От януари новият спин-оф сериал "Рицарят на седемте кралства" се излъчва по HBO Max. Шестте епизода, които проследяват приключенията на Сър Дънкан Високия и неговия оръженосец Ег, се развиват приблизително 90 години преди събитията от оригиналния сериал, информират от БТА.