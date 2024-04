"Паднали листа" на Аки Каурисмаки по кината в България

"Паднали листа" разказва историята на двама самотници, които случайно се срещат през нощта в Хелзинки и се опитват да намерят любовта в живота си. Пътят им към тази благородна цел е помрачен от алкохолизма на мъжа, изгубените телефонни номера, пълното неведение за името и адреса на другия и обичайните трудности, които животът поднася на търсещите щастие. Тази нежна трагикомедия е своеобразно продължение на трилогията на Аки Каурисмаки за работническата класа ("Сенки в рая", "Ариел" и "Момичето от фабриката").

Снимка: Арт Фест

Кинокритици за филма

"Паднали листа" е забавен, но смехът се ражда без много шум. Усмивките се промъкват неусетно и спокойно, понякога индиректно, провокирани от ексцентрични детайли, нестандартни сравнения, мълчаливи погледи, дълги паузи и любезно поднесени обидни реплики." Манола Даргис, The New York Times

"Каурисмаки демонстрира обичайния за него тотален контрол върху деликатния тон на разказа и това работи прекрасно за филма.", Стив Понд, The Wrap

"Паднали листа" не би могъл да е по-изчистен като сюжет – двама души, които живеят своите самотни животи, се срещат и може би се влюбват. Но в тази простота има красота и както винаги – образите на Каурисмаки притежават много богат личен, вътрешен свят.", Рори О’Конър, The Film Stage

"Това е 81-минутен филм, пронизващ и сладко-горчив, подобно на есенен бриз. Най-новата творба на Каурисмаки предлага едно вълнуващо напомняне – и чрез самата история, и чрез гледането на филма – че дори животът да е пуст и мрачен, все пак винаги можем да отидем на кино и да избягаме за малко от реалността.", Дейвид Ерлих, IndieWire

"Паднали листа" е изкусителна, чудесна комедия за киномани, в която има и сериозен рок-енд-рол. Романтиката не се омаловажава от специфичния за Каурисмаки стил на поднасяне на репликите, като авторът вмъква дори коментари, свързани със съвременната политическа обстановка.", Питър Брадшоу, The Guardian

"Паднали листа" не "подпали" филмовия свят, но го озари със своето топло сияние.", Джонатан Ромни, Screen Daily

Снимка: Арт Фест

Актьорите Алма Пьойсти и Юси Ватанин за работата по филма

"Каурисмаки винаги е бил известно име – още от времето, когато бях тийнейджър и ритах топка срещу краварника в нашата ферма през 80-те години. Не мога да повярвам, че работя зедно с него! И освен това той наистина е обикновен човек. Забавен е и всъщност говори много", казва Ватанен пред екипа на "Variety" в Кан. "Всеки финландец познава много добре неговия стил. Гледали сме всички филми на Каурисмаки и предполагам, че неговият свят е в кръвта ни. Реално моето влизане в тази вселена стана доста лесно."

Още: "Присила" на София Копола тръгва по кината от 5 април (ТРЕЙЛЪР)

Пьойсти, известна с участието си в биографичния филм, посветен на Туве Янсон и във филма "Four Little Adults", добавя: "Също така е прекрасно да работиш с режисьор от старата школа с екип, който е заедно от 40 години. Ние идваме от дигиталния свят, в който няма проблем да се направят и сто дубли. При Каурисмаки има един – единствен дубъл. Този подход изисква съвсем различна концентрация, защото нямаме право на никакви грешки. Никой от нас. Напрежението е сериозно и това гарантира допълнително вдъхновение, прилив на творческа енергия."

Снимка: Арт Фест

"Всичките му филми са сякаш извън времето, но и неразривно свързани с него", казва Пьости. "В предишни свои истории той разказваше за бежанци. А в новините по радиото на нашия филм се говори за Украйна. Начинът, по който той снима Хелзинки, също е много интересен, защото чрез неговите филми проследяваме историята на един променящ се град."

"Той разказва за един град, който продължава да се самоизяжда", добавя Ватанен. Киното също се променя – героите във филма са заобиколени от филмови плакати и дори гледат на кино "Мъртвите не умират" на Джим Джармуш. "Дали Каурисмаки говори за филми с актьорите си? Нон-стоп. През цялото време! Той живее за киното. И за книгите, и за музиката. Но в това няма нищо странно – неговата страст е жива!", отбелязва Пьойсти.

"Трудно е да догониш неговия обем от знания. Първия път, когато се срещнахме, имах чувството, че той вече е подредил целия филм в главата си", добавя Ватанен. "Той е истински сенсей на кратките изречения! С много малко думи успява да каже какво точно иска. Това е като поезия. Още първия път, когато ни даде сценария, в него нямаше много изречения. Но въпреки това всички бяхме сигурни, че няма какво да се добавя... Каурисмаки събира истинско семейство в работата по филма – това са хора, които познава и на които вярва. Всички актьори [във Финландия] го обичат много, хората в киноиндустрията – също. Наистина се гордеем с него!"

"Това е най-срамежливата любовна история, в която съм играла – постъпките на героите ни изискват огромно количество смелост. Наистина им се възхищавам за риска, който поемат. И двамата не са тийнейджъри – минават четиридесетте; това е възраст, в която е по-лесно да останеш сам, но въпреки това те решават да "скочат в дълбокото" и да дадат шанс на любовта", отбелязва Пьости, а Ватанен добавя – "В известен смисъл това е филм за супергерой. И двамата са много смели. Нейната суперсила е, че може да види добротата в хората, когато другите не могат. Още когато го погледна за първи път, тя реши, че той ще бъде мъжът за нея! В известен смисъл тяхната история е предопределена... Ние бяхме сигурни, че трябва само малко да се изчака... Защото независимо от всичко, винаги Аки се грижи за своите герои".

Още: Новият филм на Вим Вендерс - "Прекрасни дни", тръгва по кината от 29 март

Аки Каурисмаки

Снимка: Арт Фест

Легендарният финландски режисьор, продуцент, сценарист, актьор и монтажист е роден през 1957 година в Ориматила. Аки е работил като пощальон, мияч на чинии и кинокритик. Заедно с брат си Мика заснема документалния филм "Пътуване около Сайми" и създава продуцентската компания "Villealfa". Носител е на Голямата награда на журито в Кан за "Мъжът без минало", който след това е отличен и с наградата на ФИПРЕССИ за филм на годината и е номиниран за "Оскар" за чуждоезичен филм.

Избрана филмография

1983 Престъпление и наказание (Crime and Punishment)

1986 Сенки в Рая (Shadows in Paradise)

1990 Момичето от фабриката (The Match Factory Girl)

2002 Мъжът без минало (The Man Without a Past)

2011 Хавър (Le Havre)

2017 Другата страна на надеждата (The Other Side of Hope)

2023 Паднали листа (Fallen Leaves)