Питър Джаксън и Стивън Колбер обявиха нов филм от поредицата "Властелинът на пръстените" (ВИДЕО)

Warner Bros. разкри, че Стивън Колбер и синът му работят по изцяло нов филм от поредицата "Властелинът на пръстените". Съобщението бе публикувано във вторник вечерта в профилите на студиото в социалните мрежи. Видеообявлението започна с режисьора на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън, който даде кратка информация за следващия филм от фентъзи поредицата: "Ловът за Ам-гъл" на Анди Съркис. Джаксън каза за проекта, чиято премиера е насрочена за 2027 г.: "Анди върши страхотна работа. Изглежда невероятно. Сценарият се оформя много добре и мисля, че ще бъде наистина добър филм."

След това Джаксън загатна за своя "много специален партньор", който ще помогне за разработването на следващия филм след "Ловът за Ам-гъл", озаглавен "Властелинът на пръстените: Сенките на миналото". Този партньор е никой друг освен водещият на "The Late Show" Стивън Колбер, с когото Джаксън се свърза чрез видеоразговор. Колбер, заявен фен на Толкин, обясни, че сюжетът на филма му ще се основава на глави от "Задругата на пръстена", които не са били включени в адаптацията на Джаксън от 2001 г.

"Знаеш какво означават за мен книгите и какво означават за мен твоите филми", каза Колбер на Джаксън. "Но това, което се хванах да чета отново и отново, бяха шестте глави в началото на "Задругата на пръстена", които тогава не включихте в първия филм. Това са главите от "Трима са компания" [Глава III] до "Мъгла над Бароу-Даунс" [Глава VIII]. И си помислих: "О, чакай, може би това би могло да бъде самостоятелна история, която да се впише в по-голямата история. Можем ли да направим нещо, което да е напълно вярно на книгите, като същевременно е напълно вярно и на филмите, които вече сте направили?".

Водещият на вечерното шоу каза, че след като му хрумнала тази идея, я обсъдил със сина си, сценаристът Питър Макги, и изработили "рамка" за филма. След като основата била положена, Колбер се обадил на Джаксън и през последните две години те работили със сценаристката Филипа Бойънс, за да разработят сценарий.

Официалното описание на филма гласи: "Четиринадесет години след смъртта на Фродо, Сам, Мери и Пипин тръгват да проследят първите стъпки от своето приключение. Междувременно дъщерята на Сам, Еланор, е открила отдавна погребана тайна и е решена да разкрие защо Войната за пръстена е била на косъм от поражението, още преди да е започнала."

Този нов проект по "Властелинът на пръстените" бележи първата стъпка на Колбер в създаването на блокбастъри. Това обаче не е първото му сътрудничество с Джаксън. Колбер имаше малка роля във филма от 2013 г. "Хобит: Пущинакът на Смог". Той също така режисира Джаксън, както и звездите от "Властелинът на пръстените" Иън Маккелън, Виго Мортенсен и Илайджа Ууд, в късометражния филм от 2019 г. "Darrylgorn", чието действие се развива в Средната земя на Дж. Р. Р. Толкин.

Снимка: OutNow

Сценаристката Бойънс, която живее в Нова Зеландия, има дългогодишна история на сътрудничество с Джаксън. Заедно с Фран Уолш тя помогна за написването на трилогията "Властелинът на пръстените" и филмите за "Хобит". Тя е и съавтор на епичната продукция на Джаксън от 2005 г. "Кинг Конг". Сценаристските постижения на Макги, обхващащи телевизията и киното, включват работа по "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър", "Outer Banks", "Праведните скъпоценни камъни" и др.

Толкин написва "Властелинът на пръстените" през 50-те години на миналия век след успеха на книгата си "Хобитът" от 1937 г. Джаксън адаптира известната фентъзи сага в три филма, излезли през 2001, 2002 и 2003 г. Считани от мнозина за най-известното произведение на Джаксън, те спечелиха 17 "Оскар"-а, като 11 от тях бяха за последната част "Завръщането на краля". Джаксън адаптира и "Хобитът", разделяйки сравнително тънкия роман на три части. Тези филми излязоха през 2012, 2013 и 2014 г., припомня ""Variety".