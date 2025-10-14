Почина деец, който трансформира възприятията за киното

Тоби Толбът - голямата покровителка на артхаус киното, е починала на 96-годишна възраст. Тя е издъхнала на 15 септември в дома си в Манхатън, съобщи в. "Ню Йорк таймс" почти месец след смъртта ѝ. Причината за кончината на Толбът са усложнения от автоимунното заболяване синдром на Гилен-Баре. Тя, заедно със съпруга си Дан, е помогнала на почитателите на седмото изкуство да се запознаят с прочути творби на Жан-Люк Годар, Педро Алмодовар, Федерико Фелини и на много други режисьори с международна известност, а също и с любими американски филми от миналото и настоящето.

Чрез своята дистрибуторска компания "Ню Йоркър филмс" и популярни киносалони в Манхатън през 60-те и 70-те години на миналия век семейство Толбът са движещата сила, която трансформира възприятията за киното. На него започва да се гледа не просто като на популярно развлечение, а и като на сериозно изкуство като литературата или живописта. Мартин Скорсезе, Вим Вендерс и Сюзън Зонтаг са сред многобройните приятели и клиенти на семейството.

"Дан и Тоби бяха на предната линия, показваха филми, разпространяваха филми, рискуваха с филми на Годар, Бертолучи, Фасбиндер, Строб, Уайлет, Ошима и Сембен", пише Скорсезе в предговора към мемоарите на Тоби Толбът, озаглавени The New Yorker Theater и издадени през 2009 г.

За режисьори на чуждоезични филми или за съвременни американски режисьори като Уди Алън или Джим Джармуш, които разчитат на пазара на арт филмите, подкрепата на семейство Толбът е била от съществено значение. Филмите, които семейството е подкрепяло, са еталон за киноманите, отбелязва "Асошиейтед прес".

Техният театър "Ню Йоркър" отваря врати през март 1960 г. с постановката "Хенри V" на Лорънс Оливие и френския филм "Червеният балон". Театърът се радва на голям успех сред критиците и широката публика, които харесват не само комбинацията от чуждестранни и американски филми, но и декоративните елементи в "Ню Йоркър" като стенописа, проектиран от Джулс Файфър, или стената с черно-бели фотографии на Грета Гарбо, Глория Суонсън и други звезди.

"Киното не е просто постройка от тухли и камъни. То е място, където изображенията оживяват на екрана", пише Тоби Толбът в мемоарите си.

Източник: БТА