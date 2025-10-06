Почина легендарен актьор от сериала "Октопод" (ВИДЕО)

Една от звездите на култовия сериал "Октопод" от 80-те години почина на 76-годишна възраст. Ремо Джироне, който изигра ролята на мафиотски бос в класическата италианска телевизионна поредица за мафията и влезе в ролята на Енцо Ферари във филма "Пълно ускорение" на Джеймс Манголд, си е отишъл на 76 години. Джироне се бореше с рак на пикочния мехур и е починал в петък, 3 октомври, в дома си в Монте Карло, съобщи вестник "La Repubblica".

Американските кинолюбители познават италианския актьор и от ролята му на друг мафиотски бос, Масо Пескаторе, в криминалната драма "Живей през нощта" (2016), чийто сценарист, режисьор и главен актьор е Бен Афлек. По-късно Джироне изигра ролята на лекар, който помага на Робърт Маккол, изигран от Дензъл Уошингтън, в Алтаминте, Италия, във филма "Закрилникът 3: Последна част" (2023). Джироне се присъединява към реалистичната драма на RAI "Октопод" за третия от 10 сезона през 1987 г. в ролята на корумпирания банкер Гаетано "Тано" Кариди - персонаж, за когото се казва, че е вдъхновен от реалния мафиот Микеле "Акулата" Синдона.

Кариерата на Ремо Джироне

Снимка: Getty Images

Ремо Джироне е редовен участник в сезоните, излъчени през 1989, 1990, 1992 и 1995 г., преди да се завърне през 2001 г., тъй като лечението му от рак го е принудило да се оттегли. Сериалът е със заглавие "Октопод", заради пипалата на организираната престъпност, които се разпростират по целия свят.

В "Пълно ускорение" Джироне играе ролята на автомобилния производител Енцо Ферари като човек, "отдаден на качеството, престижа и класата", който "управлява империята си като кръстоска между средновековен феодал и мафиотски бос и гледа на Хенри Форд II, изигран от Трейси Летс", като принц към селянин", пише Тод Маккарти в рецензията си за "The Hollywood Reporter".

Роден в Еритрея, Източна Африка, на 1 декември 1948 г. в италианско семейство, Джироне учи актьорско майсторство в Националната академия за драматични изкуства "Силвио д'Амико" в Рим. От средата на 70-те години на миналия век той работи неуморно на сцената и на екрана, предимно в Италия. През 2021 г. получава награди за цялостно творчество от Международния филмов фестивал във Венеция и Филмовия фестивал във Флайано.