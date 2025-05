Почина легендарен режисьор, носител на три награди "Оскар"

Почина Робърт Бентън, обичаният сценарист и режисьор, който е съавтор на филма "Бони и Клайд" и получава две награди "Оскар" за работата си по филма "Крамър срещу Крамър", както и още една за сценария на "Място в сърцето". Той бе на 92 години. Бентън е починал в неделя, 11 май, в дома си в Манхатън, съобщи дългогодишната му асистентка и мениджър Мариса Форзано пред "The New York Times".

Бентън получава още една номинация за "Оскар" за режисурата на "Място в сърцето" и е номиниран за сценариите си за "Бони и Клайд" (1967) - един от плодовете на партньорството му с Дейвид Нюман - "Късното шоу" (1977) и "Няма балами" (1994). Бентън и Нюман са автори и на сценарии за филми, сред които "Имаше един крив човек..." (1970) на Джоузеф Л. Манкевич и комедията на Питър Богданович "Какво става, докторе?" (1972), а дуото си поделя сценария за "Супермен" (1978) с Марио Пузо и Лесли Нюман.

Снимка: Getty Images

В последно време Бентън режисира високо оценения "Скрити белези" (2003) с Антъни Хопкинс и Никол Кидман в адаптацията на Филип Рот и "Любовен пир" (2007) с Морган Фрийман и Рада Мичъл. Знаковата драма за емоционалните проблеми на развода, "Крамър срещу Крамър" (1979 г.) печели "Оскар" и за главните актьори Дъстин Хофман (който по време на снимките преживява развод в реалния си живот) и Мерил Стрийп, която се превръща в звезда. Синът им във филма, Джъстин Хенри, който тогава е на 7 години, също получава номинация за "Оскар".

Нюансите на диалога

Бентън "отделя голямо внимание на нюансите на диалога", пише в рецензията си Роджър Ебърт. "Героите му не просто говорят помежду си, те разкриват неща за себе си и понякога могат да бъдат видени в процес на опознаване на собствените си мотиви. Именно това прави "Крамър срещу Крамър" толкова затрогващ филм: На моменти имаме усещането, че личностите се променят и решенията се вземат, докато ги гледаме."

Снимка: Getty Images

Бентън работи с Хофман и в "Били Батгейт" (1991), адаптация на романа на Е. Л. Доктороу. Бентън режисира Пол Нюман, който е номиниран за "Оскар" във филма "Няма балми" и отново ръководи актьора в "Twilight" (1998). Сценарист е и на двата филма заедно с Ричард Русо; двамата работят заедно по общо четири филма.

Бентън е смятан за "режисьор на актьори", който постоянно привлича най-добрите таланти в своите продукции. "Преди да режисирам за първи път, си спомням, че вървях по улицата и си мислех: "Как мога да режисирам хора, които просто говорят нормално?", казва той в интервю за Скот Файнбърг от THR през 2013 г. "А по-късно разбрах, че просто трябва да наемеш добри актьори." Неговите актьори получават осем номинации за "Оскар", а трима печелят, включително Сали Фийлд, която е отличена за изпълнението си в "Място в сърцето". Замисленият, скромен режисьор казва, че има една обща нишка, която преминава през цялата му работа - семейството.

Биография на Робърт Бентън

Робърт Бентън с Морган Фрийман, снимка: Getty Images

Робърт Бентън е роден на 29 септември 1932 г. в Далас и израства в близкия град Уаксахачи. Баща му имал двама братя, които били убити. Като дете той има дислексия и трудно се справя в училище. "В онези времена никой не е знаел за дислексията", казва той в интервю. "Ако четях около 10 минути, получавах умора и не можех да чета повече. Но можех да рисувам, а това използва другата страна на мозъка. Така че рисувах, рисувах и рисувах. Идентифицирах се благодарение на това. Другото нещо, което се случваше, беше, че баща ми се прибираше от работа и вместо да каже: "Свърши ли си домашните?"... казваше: "Искаш ли да отидем на кино? Научих се да разказвам от филмите, а не от книгите."

Бентън учи в Тексаския университет в Остин, където сред съучениците му са Рип Торн, когото режисира в поставения през 50-те години на миналия век в Остин филм "Надин" (1987), и Джейн Мансфийлд. Получава бакалавърска степен по изящни изкуства през 1953 г., въпреки че се проваля в единствения курс по творческо писане, който посещава. След като служи в американската армия през 1954-56 г., Бентън прекарва един семестър в Колумбийския университет, преди да започне работа в "Esquire" като асистент на художествения директор. В списанието той се запознава с Дейвид Нюман, който тогава е редактор. Прекарва там около пет години, преди да бъде уволнен.

Робърт Бентън с Никол Кидман, снимка: Getty Images

"Бони и Клайд"

През 1959 г. заедно с Нюман публикуват "Екстремизъм". След това пишат книгата за бродуейския мюзикъл от 1966 г. "It's a Bird ... It's a Plane ... It's Superman". Двамата прекарват десетилетие в писане на сценарии, преди да се сдобият с "Бони и Клайд". "Случайно четяхме книгата на Джон Толанд за Джон Дилинджър от 1963 г., в която има бележка под линия, в която се казва. "Те бяха не само разбойници, но и изгнаници". Това ни допадна", казва Бентън. "Спомнях си всички тези истории за Бони и Клайд от времето, когато растях". Всъщност баща му е присъствал на погребенията на гангстерите през същия уикенд в Далас през 1934 г. "Затова решихме да напишем нещо като филм на френската нова вълна, чието действие се развива в Америка, за Бони Паркър и Клайд Бароу. Направихме много проучвания и намерихме истории в детективски списания, а много неща си измислихме."

Франсоа Трюфо им помогнал да преработят филма си и тъй като бил твърде зает, за да го режисира, го дал на Жан-Люк Годар, който решил да не го прави. Филмът затъва почти пет години, преди Уорън Бийти да купи сценария за 10 000 долара, да се включи в продукцията и да изиграе ролята на Клайд срещу Фей Дънауей в ролята на Бони. Той избира и Артър Пен за режисьор.

Снимка: Getty Images

С насърчение от президента на Paramount Pictures Стенли Джафе Бентън дебютира като режисьор с филма "Bad Company" (1972) - необичайна адаптация на "Оливър Туист", посветена на Гражданската война, в която участват Джеф Бриджис и Бари Браун. След това пише сценарий и режисира класическия филм ноар "Късното шоу" с участието на Арт Карни в ролята на възрастен зложелател и Лили Томлин в ролята на пушещата трева жена, която го наема.

Бентън също така режисира и е съсценарист заедно с Нюман на литературния трилър "Тишината на нощта" (1982) с участието на Рой Шайдер, Мерил Стрийп и Джесика Танди, пише "The Hollywood Reporter".