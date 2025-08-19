Изненада феновете: Куентин Тарантино посочи кой негов филм е шедьовър

Куентин Тарантино е емблематичен режисьор, сценарист и актьор, известен с филмови хитове като "Глутница кучета", "Криминале" и "Джаки Браун" и други. Наскоро режисьорът се появи в подкаста "Църквата на Тарантино", в който говори за отмяната на "Филмовият критик", произхода на един от проектите си и други въпроси, като например най-добрият му филм. Това са трите филма, които са повлияли най-много на Куентин Тарантино. Тарантино започна с разговор за това кой е най-забележителният му филм: "Убий Бил" е филмът, за който съм роден да направя. "Гадни копилета" е моят шедьовър. "Имало едно време в... Холивуд" е любимият ми."

Най-любимият филм

Първият от тях - "Убий Бил", разказва за една жена (Ума Търман), която отмъщава по много брутален и кървав начин, като в този филм Тарантино изразява цялата си любов към Б-филмите: бойни изкуства, анимация и много екшън. Вторият - "Гадни копилета", е филм за отмъщение, в който Кристоф Валц участва в престрелка, в която самият Хитлер е застрелян. В крайна сметка режисьорът е категоричен кой е любимият му негов хит: "Предпочитам "Имало едно време в Холивуд". Този филм е последният на американския режисьор до момента, а в ролите са актьори като Марго Роби, Леонардо Ди Каприо и Брад Пит.

Преди излизането на този последен филм Куентин Тарантино беше категоричен в интервю за Vanity Fair: "Ако бъде добре приет, може би няма да стигна до 10. Може би просто ще се откажа веднага! Може би ще се откажа, докато съм на върха. Ще видим."