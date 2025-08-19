Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Изненада феновете: Куентин Тарантино посочи кой негов филм е шедьовър

19 август 2025, 15:57 часа 421 прочитания 0 коментара
Изненада феновете: Куентин Тарантино посочи кой негов филм е шедьовър

Куентин Тарантино е емблематичен режисьор, сценарист и актьор, известен с филмови хитове като "Глутница кучета", "Криминале" и "Джаки Браун" и други. Наскоро режисьорът се появи в подкаста "Църквата на Тарантино", в който говори за отмяната на "Филмовият критик", произхода на един от проектите си и други въпроси, като например най-добрият му филм. Това са трите филма, които са повлияли най-много на Куентин Тарантино. Тарантино започна с разговор за това кой е най-забележителният му филм: "Убий Бил" е филмът, за който съм роден да направя. "Гадни копилета" е моят шедьовър. "Имало едно време в... Холивуд" е любимият ми."

Още: Създателят на "Peaky Blinders" ще вдъхне живот на новия филм за Джеймс Бонд

Най-любимият филм

Снимка: Getty Images

Първият от тях - "Убий Бил", разказва за една жена (Ума Търман), която отмъщава по много брутален и кървав начин, като в този филм Тарантино изразява цялата си любов към Б-филмите: бойни изкуства, анимация и много екшън. Вторият - "Гадни копилета", е филм за отмъщение, в който Кристоф Валц участва в престрелка, в която самият Хитлер е застрелян. В крайна сметка режисьорът е категоричен кой е любимият му негов хит: "Предпочитам "Имало едно време в Холивуд". Този филм е последният на американския режисьор до момента, а в ролите са актьори като Марго Роби, Леонардо Ди Каприо и Брад Пит.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Куентин Тарантино пише пиеса, засега няма да снима нов филм

Преди излизането на този последен филм Куентин Тарантино беше категоричен в интервю за Vanity Fair: "Ако бъде добре приет, може би няма да стигна до 10. Може би просто ще се откажа веднага! Може би ще се откажа, докато съм на върха. Ще видим."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Куентин Тарантино кино
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес