Стана ясна причината за смъртта на звездата от "Сам вкъщи" Катрин О’Хара

10 февруари 2026, 21:12 часа 845 прочитания 0 коментара
Актрисата Катрин О’Хара е починала от белодробна емболия, предадоха ДПА и АФП, като цитираха заключението на съдебните лекари. Звездата от комедията „Сам вкъщи“ почина на 30 януари на 71-годишна възраст. В смъртния акт, издаден от окръг Лос Анджелис, емболията е посочена като непосредствена причина за смъртта ѝ, настъпила в болница в Санта Моника, Калифорния. Онкологично заболяване също е вписано като дългосрочна причина. Лекарят, подписал смъртния акт, отбелязва, че О’Хара се е лекувала от март миналата година, посочва ДПА.

Канадско-американската актриса е известна и с ролите си във филма „Бийтълджус“ и телевизионния комедиен сериал „Шитс Крийк“. За ролята си в сериала О’Хара бе отличена с наградите „Еми“ и „Златен глобус“. Актьори като Мерил Стрийп, Маколи Кълкин, Майкъл Кийтън и Сет Роугън отдадоха почит на О’Хара в дните след смъртта ѝ. Юджийн Леви, нейният екранен съпруг в „Шитс Крийк“, каза, че му е трудно да намери думи, с които да опише загубата на актрисата. „Думите изглеждат недостатъчни, за да изразят загубата, която чувствам. Имах честта да познавам и да работя с великата Катрин О’Хара в продължение на над 50 години“, се казва в разпространено изявление. Леви добави: „Ценя отношенията ни на снимачната площадка, но най-вече – нашето приятелство“.

Алек Болдуин, който участва заедно с нея във филма „Бийтълджус“, описа О’Хара като „един от най-големите комедийни таланти в киноиндустрията“. Наскоро О’Хара участва във втория сезон на „The Last of Us: Последните оцелели“ заедно с Педро Паскал, който също ѝ отдаде почит. „В моя свят има по-малко светлина. Този щастлив свят, в който те имаше, ще те запази завинаги“, написа той.

Белодробната емболия е състояние, при което кръвен съсирек блокира кръвоносен съд в белите дробове и може да бъде животозастрашаващо, ако не се лекува навреме, отбелязват от британската Национална здравна служба, цитирани от ДПА.

