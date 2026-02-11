След "пернатата" си галапремиера "Брънч за начинаещи" тръгва по кината на 13 февруари

С червен килим, пълна зала и бурни аплодисменти след финалните надписи "Брънч за начинаещи" направи своята първа "перната" премиера в Националния дворец на културата. Само два дни по-късно, на 13 февруари, най-вкусната българска комедия на 2026 година тръгва по кината в цялата страна. "Ако филмът ви е харесал – казвайте на приятели. Ако не ви е харесал – пак казвайте. Лоша реклама няма", пошегува се по време на премиерата режисьорката Яна Титова, която определи вечерта като свой "своеобразен рожден ден". За нея "Брънч за начинаещи" е филм, роден в период на лични и професионални предизвикателства, но именно затова – зареден с особена искреност и нужда от споделеност.

Събитието събра представители на културния, обществения и публичния живот. Сред гостите на галапремиерата бяха Росен Плевнелиев, Васил Бинев, Силвия Лулчева, Захари Карабашлиев, Владимир Зомбори, Йорданка Фъндъкова, Емил Марков, Китодар Тодоров, Владимир Михайлов, Ирмена Чичикова, Дария Симеонова, Ивайло Захариев, Маргарита Стойкова и др. Присъствието им допълни усещането за премиера, която излиза извън рамките на стандартно филмово събитие и се превръща в истинска среща на общност около българското кино.

Новият филм на Яна Титова събира актьорски състав, който рядко се вижда на българския екран – Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака и Филип Буков. Галавечерта премина в духа на самия филм – с много смях, непринудени разговори и усещането, че тази история вече е намерила своята публика.

"Брънч за начинаещи" поставя зрителя в една необичайна, но съвсем позната ситуация – двама души - Крум и Жана, се опитват да изглеждат подредени и успешни, докато организират уж безобиден брънч за важен гост. Срещата обаче бързо излиза извън контрол, а внимателно поддържаната фасада започва да се пропуква с появата на неочаквани гости, неудобни въпроси и истини, които не търпят отлагане.

Зад тази лекота стои внимателно "сготвен" процес, в който всяка съставка има значение – от доверието между създателите, през свободата на въображението, до актьорите, които умеят да балансират между абсурд, наивност и фина самоирония.

Зад лекотата и хумора стои общото преживяване. Съпродуцентът Николай Стоичков сподели, че за екипа снимачната площадка се е превърнала в място за отдих и спасение в труден период – нещо, което всички се надяват филмът да даде и на зрителите. "Това е смисълът на "Брънч за начинаещи" – да разтоварва и да събира хората", казват създателите.

Част от този ритъм идва и от музиката. Официалната песен "Ех, че хубав ден", в изпълнение на Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа и The Brunches, вече звучи в ефира и естествено допълва света на филма. Беквокалите са изпълнени от самите актьори в главните роли – още един знак, че "Брънч за начинаещи" не разделя строго киното и музиката, а ги смесва в едно общо настроение.

Създаден от NO BLINK | Pictures и продуцентите Александър Алексиев и Николай Стоичков и NOVA телевизия като ко-продуцент, филмът разгръща линията на Яна Титова след "Доза щастие" и "Диада" да създава кино, което говори за съвременния човек с честност, хумор и усещане за мярка.

"Брънч за начинаещи" е комедия за опитите ни да държим всичко под контрол, докато животът упорито настоява да бъде непредсказуем. И докато по пътя не всички дубли са перфектни, най-важно сякаш остава с кого ще ги повториш.

От 13 февруари "Брънч за начинаещи" е по кината в цялата страна.