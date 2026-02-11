Войната в Украйна:

СФФ Природа: С "Мълчаливият приятел" на Илдико Енеди и "Магията на гората" на Венсан Мюние

Най-новият филм на унгарската майсторка на символите Илдико Енеди "Мълчаливият приятел" (Silent Friend) бе представен премиерно на фестивала във Венеция и освен номинация за "Златен лъв", получи 6 награди, сред които приза за най-добра млада актриса на името на Марчело Мастрояни (за Луна Велдер), както и наградата на ФИПРЕССИ и специалната Green Drop Award. Връзката с природата и отношенията между хората продължават да са водещи теми в историите, които пресъздава с усет и умение Енеди, а във филма своя дебют в европейското арт-кино прави легендарният Тони Лън Чу Уай. Ролята му е на изследовател от нашето съвремие, като сюжетните нишки се простират в три времеви периода и се фокусират върху съдби на различни герои. Ето какво споделят в рецензиите си "Variety" и "The Hollywood Reporter":

Кадър от филма "Мълчаливият приятел", източник: София Филм Фест

"Филмът е толкова естествен и свързан със земята, колкото и зелените представители на флората, в които се вглежда... и разказва за трима герои, които по подобен начин се учат да приспособяват погледа и вътрешния си ритъм към по-спокойното търпение в живота на растенията." "Енеди е творец със стил, който комбинира визуална поезия с деликатен хумор или грандиозни идеи с ежедневни слабости – и прави това във филм, който изследва мистериозната връзка на хората със зеления свят, но и по между ни."

Режисьорът, оператор и фотограф Венсан Мюние е посветил творчеството си на връзката с дивата природа. За филма "Кадифената кралица", който създава заедно с Мари Амиге в търсене на изключително редките снежни леопарди сред високите планини в Тибет, той получава "Сезар" за най-добър документален филм, а премиерата му е в секцията "Кино за климата" на фестивала в Кан. В началото на хилядолетието Мюние е първият фотограф, трикратен носител на наградата "Ерик Хоскинг" – престижно признание за уменията му от Музея за естествена история, Лондон.

Кадър от филма "Магията на гората", източник: София Филм Фест

Най-новата му филмова творба е "Магията на гората" ("Whispers in the Woods"). В опит да предаде своите знания на сина си, събрани през годините от неговия баща и внимателно наблюдение на дивата природа, във филма се преплитат перспективите на три поколения в едно споделено очарование. Метафизично произведение със съзерцателна атмосфера, "Магията на гората" включва и музика от Уорън Елис, прочутия сътрудник на Ник Кейв. Звукът на тази поетична приказка е брилянтен и дава шанс на публиката да чуе шепота на гората. Филмът потапя зрителите в съзерцание на природата и неусетно поставя човека на мястото му – като един обикновен актьор във великия универсален механизъм, в който всяко малко живо същество има своята роля.

Тези филми ще видим на предстоящия 30-и София Филм Фест в секция "СФФ Придода".

Яна Баярова
