Операторът Емил Христов ще получи Наградата на София на 30-ия София Филм Фест

Големият български оператор Емил Христов ще получи Наградата на София на предстоящия 30-и София Филм Фест през март. Творческият път на един от утвърдените майстори на изображението в българското кино, Емил Христов, се простира в над четири десетилетия. Със своя отличителен визуален стил, усет към светлината и драматургията, той е автор на едни от най-значимите игрални и документални филмови продукции в България като "Дзифт", "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Аз, графинята", "Каръци", "Закъсняло пълнолуние", "Дом No 8", "Неонови приказки" и др.

Всеки филм, заснет с прецизност и перфекционизъм, носи неговия характерен почерк – внимателно изградена атмосфера, силна визуална концепция и емоционална дълбочина. Работата му по "Дзифт" се превръща в еталон за стилна черно-бяла кинематография в новата история на българското кино, а "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" получава международно признание и е единственият български филм до момента, който достига до шортлиста за номинациите за "Оскар" в категорията за международен филм. През 2012 година на екран се появи и режисьорският му дебют "Цветът на хамелеона", екранизация по романа "Цинкограф" на Владислав Тодоров, получил три приза на фестивала "Златна роза", включително за най-добър филм.

Още: Шест от филмите в Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест

Емил Христов има богат опит и в телевизионни продукции, музикални проекти и рекламни кампании, където демонстрира способността си да съчетава художествена визия с динамиката на съвременните визуални формати. През годините той се е доказал като един от водещите оператори в региона и е носител на множество професионални отличия и признания от филмови фестивали в България и чужбина.

Със своята последователност, професионализъм и артистичен подход, Емил Христов продължава да развива визуалния език на българското кино и да вдъхновява новото поколение кинотворци. В опит да не пропуснат най-важните акценти от творческия му път, организаторите на София Филм Фест са поканили киноведа Геновева Димитрова да подготви негов портрет, който ще бъде публикуван в каталога на 30-ото издание на фестивала. Следва цитат от нейния текст.

Още: СФФ Природа: С "Мълчаливият приятел" на Илдико Енеди и "Магията на гората" на Венсан Мюние

"В България има поне десетина страхотни оператори, някои снимат успешно в чужбина, но сред всички се откроява Емил Христов (13 август 1956). От млад досега присъствието му в българското кино се свързва с темперамент и съмнения, с перфекционизъм и радикалност. И с опак характер. И с неизменното шалче. За броени години от дързък младок Емил Христов се превърна в звезден "биг бос". В края на 80-те гостува в нашия киноведски клас във ВИТИЗ/НАТФИЗ и каза: "Българското кино е такова, какъвто е пейзажът през прозореца". През 1993 г. го попитах в разговор за в. "Култура" как да се спасим от този пейзаж, а той отсече: "Пуснете щорите"..." Геновева Димитрова

Още: Два български филма влизат в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест