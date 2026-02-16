Полемика на "Берлинале" заради политическите позиции в киното

Ръководителката на Берлинския филмов фестивал Триша Тътъл се опита да сложи край на спора относно това дали режисьорите трябва да заемат политически позиции - полемика, която беляза първите му дни.

Критика към Вим Вендерс

Тътъл реагира на противоречията, предизвикани от думите на председателя на журито Вим Вендерс на пресконференция, когато беше попитан за подкрепата на германското правителство за Израел. "Трябва да стоим настрана от политиката", заяви Вендерс, подчертавайки, че кинематографистите трябва "да вършат работата на хората, а не на политиците".

Изказването предизвика остра реакция, включително решението на отличената индийска писателка Арундати Рой да се оттегли от фестивала. Тя трябваше да представи нова версия на филма от 1989 г. "In Which Annie Gives It Those Ones", по чийто сценарий е работила.

"Трудно е да видим "Берлинале" и стотиците режисьори и хора, които работят за този фестивал, сведени до нещо, което невинаги разпознаваме в онлайн и медийния дискурс", посочи Тътъл.

Част от участниците защитиха Вендерс, като заявиха, че думите му са били извадени от контекст. На същата пресконференция той говори и за това как "филмите могат да променят света" и как имат силата да "променят представата на хората за начина, по който трябва да живеят".

Творците могат свободно да се изразяват

В позицията си Тътъл благодари на режисьорите, членовете на журито и всички, ангажирани с фестивала, за "хладните глави в горещи времена". Тя подчерта, че творците "са свободни да упражняват правото си на свободно изразяване по начин, който изберат", и че не бива "да се очаква от тях да вземат отношение по всеки политически въпрос, освен ако самите те не желаят".

Фестивалът има репутация на платформа със социално ангажирана програма, а Тътъл отбеляза, че тазгодишната селекция включва "филми за геноцид, за сексуално насилие по време на война, за корупция, за патриархално насилие, за колониализъм или злоупотреба с държавна власт", част от които са създадени от автори, преживели преследване.

"Не вярваме, че има режисьор в тази програма, който да е безразличен към случващото се в света, който да не приема сериозно правата, живота и огромното страдание на хората в Газа и на Западния бряг, в Демократична република Конго, в Судан, в Иран, в Украйна, в Минеаполис и на плашещо много други места", заяви Тътъл.

Източник: БГНЕС