Премиера на документалния филм за Любомир Кабакчиев в НАТФИЗ

На 30 март от 18:30 ч. в Аулата на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" ще се състои премиерата на документалния филм "Любомир Кабакчиев. 100 години са добра мяра". Филмът е посветен на големия български актьор и преподавател проф. Любомир Кабакчиев – човекът, който при всяка среща пожелаваше "Да си ми жив и здрав!" и който с цялостното си излъчване опровергаваше клишето, че природно интелигентният, скромен и дори стеснителен човек не може да бъде добър актьор.

Роден на 1 декември 1925 г. в Казанлък, той извървява впечатляващ път – завършва "Право" с отличие в Софийския университет, а след това и "Актьорско майсторство" във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" (сега НАТФИЗ). Следват години на ярко присъствие в театъра и киното, както и дългогодишна преподавателска и обществена дейност, включително 16 години като председател на Съюза на артистите в България.

Наричан "театралният светец" и "човекът без врагове", проф. Кабакчиев остава в паметта на своите студенти като вдъхновяващ преподавател и изключителна личност, която оставя траен отпечатък в българската култура.

Продуценти на продукцията са НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и Съюзът на артистите в България. Сценарият е дело на Петя Тетевенска, режисьор е Дамян Петров, оператор – проф. Цветан Недков, консултант – проф. Пламен Марков, монтажът е на Малин Арнаутски, звукът – на Георги Пенков, а изпълнителен продуцент от НАТФИЗ е Симеон Александър.

Филмът е осъществен със съдействието на Народен театър "Иван Вазов", Българска национална телевизия, Българска национална филмотека, Българско национално радио, Театър "Любомир Кабакчиев" – Казанлък, Народно читалище "Искра - 1860" – Казанлък, Исторически музей "Искра" - Казанлък, Фонд "Нова история", Музей на фотографията – Казанлък.