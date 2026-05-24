Филм с българско участие грабна наградата на журито в Кан

Филм с българско участие спечели наградата на журито на кинофестивала в Кан преди броени часове. Драмата на немската режисьорка Валеска Гризебах, чието действие се развива в нашата страна – "Мечтаното приключение" получи отличието на един от най-престижните европейски филмови форуми.

Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия се състоя на 22 май, в последния ден от конкурсната програма в Кан. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, припомнят копродуцентите от "Мирамар филм".

Другите отличия в Кан

Драмата "Fjord" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу, с участието на Себастиан Стан и Рената Рейнсве, спечели "Златна палма". Преди това руският режисьор Андрей Звягинцев получи Голямата награда за филма "Минотавър". Режисьорският тандем Хавиер Карво и Хавиер Амброси, както и полякът Павел Павликовски, си поделиха наградата за най-добър режисьор съответно за "La Bola Negra" и "Fatherland".

Румънският режисьор Кристиан Мунджиу със "Златна палма" от тазгодишното издание на фестивала, снимка: Getty Images

Наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан беше присъдена съвместно на Виржини Ефира и Тао Окамото за изпълненията им във филма "All Of A Sudden" - драма на японския режисьор Рюсуке Хамагучи, съобщава БТА.

Актьорите Емануел Макиа и Валентин Кампан си поделиха наградата за най-добър актьор на 79-ото издание на фестивала за ролитеим във военната драма "Coward" на режисьора Лукас Донт.

Режисьорката от Руанда Мари-Клемантин Дусабеджамбо спечели наградата "Камера д’Ор" за най-добър дебютен филм с продукцията "Ben’Imana".

"Златна палма" за късометражен филм получи мексиканският режисьор Федерико Луис за "The Opponents", който разказва за момче от труден квартал, мечтаещо да стане шампион по бокс. Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Емануел Мар за "A Man Of His Time".

Още за "Мечтаното приключение"

"Мечтаното приключение" разказва за успешния археолог Веска, която след години отсъствие се връща за разкопки край кулата Букелон в родния си Свиленград. Сближава се със свой стар познат Саид и постепенно навлиза в сенчести кръгове, от които Саид навремето се е измъкнал. Тя научава за престъпните връзки, които се крият под повърхността на този на пръв поглед обикновен град. Когато миналото започва да я притиска, Веска е принудена да се изправи пред истината за града и преживяванията си.

Екипът на "Мечтаното приключение" в Кан, снимка: Getty Images

Сценарист и режисьор е Валеска Гризебах. За нея това е втора продукция, заснета изцяло в България след "Уестърн" през 2017 г. Филмът е плод на дългогодишно проучване, в което Валеска Гризебах общува с хора от региона и постепенно изгражда сценария си.

Продуцент от българска страна е "Мирамар филм" ("Дзифт", "LOVE.NET", "Вездесъщият" и сериалите "Порталът", "Тревожност", "Ком-Емине"). Продукцията е подкрепена от Национален филмов център.

В главните роли са Яна Радева и Сюлейман Летифов, участват още Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Тиана Георгиева, Христо Руменов, Алексей Руменов. Това е първа роля в киното за всички тях, с изключение на Сюлейман Летифов, който е откритие на Валеска Гризебах още от филма "Уестърн". Сред българите на ключови художествени позиции във филма са Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор).

За Валеска Гризебах и продуцентския екип е изключително важно всички актьори и главни участници във филма да присъстват лично на премиерата. В продължение на месец се подготвя участието на над 20 български представители в делегацията на филма.