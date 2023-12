Сезонът на наградите: Вижте кои са номинираните филми за отличията "Независим дух"

Филмите "Past Lives" ("Минали животи"), режисиран от Селин Сон, "May December" ("Май, декември"), режисиран от Тод Хейнс, и "American Fiction" ("Американска литература") с режисьор Корд Джеферсън водят с по пет номинации за наградите "Независим дух", включително и за най-добър филм. Натали Моралес и Джоел Ким Бустър обявиха номинираните във вторник на живо излъчване в YouTube.

"Showing Up" ("Показване"), режисиран от Кели Райхард, е обявен за носител на наградата "Робърт Олтман", която се връчва за режисьор, кастинг режисьор и актьорски състав.

"The Holdovers" ("Останалите") на Александър Пейн получи четири номинации - за операторско майсторство, най-добър сценарий, най-добро поддържащо изпълнение на Да Вайн Джой Рандолф и за пробив на Доминик Сеса.

Номинираните режисьори са Андрю Хей за "All of Us Strangers" ("Непознати"), Айра Сакс за "Passages" ("Преминавания"), Уилям Олдройд за "Eileen" ("Ейлийн"), Селин Сон и Тод Хейнс. "All of Us Strangers" ("Непознати") и "Passages" ("Преминавания") имат и номинация за най-добър филм. Номинация за най-добър филм получава и "We Grown Now" ("Пораснали").

За най-добър международен филм са номинирани двата филма със Сандра Хюлер - "Анатомия на едно падане" на Жюстин Трие, "Зона на интерес" на Джонатан Глейзър, както и "Божия земя" (Дания/Исландия), "Мама Уата" (Нигерия) и "Тотем" (Мексико).

Сред номинираните сериали са "Jury Duty" - за най-добър сериал и актьорски състав, "Beef" ("Говеждо") и "The Last of Us" ("Последните оцелели").

Номинираните актьори

Ан Хатауей, снимка: Getty Images

За най-добра главна роля са номинирани Грета Лий, Тио Йо за "Past Lives" ("Минали животи"), Натали Портман за "Май, декември", Джефри Райт за "American Fiction" ("Американска литература"), Джесика Частейн за Memory ("Памет"), Трейс Лизет ("Моника"), Джуди Рейес за "Раждане/Прераждане"), Андрю Скот за "All of Us Strangers" ("Непознати"), Франц Роговски за "Passages" ("Преминавания") и Тияна Тейлър за "A Thousand and One" ("Хиляда и един").

За поддържаща роля са номинирани Ноа Галвин за "Theater Camp" ("Театрален лагер"), Ан Хатауей за "Ейлийн", Глен Хауъртън за "BlackBerry", Марин Айрланд за "Ейлийн", Каталина Сааведра за "Rotting in the Sun" ("Изгнили под слънцето"), Бен Уишоу за "Passages" ("Преминавания"), както и Чарлз Мелтън за "Май, декември", Ди Вайн Джой Рандолф за "The Holdovers" ("Останалите") и Ерика Александър и Стърлинг Браун за "American Fiction" ("Американска литература").

Футболният ветеран Маршон Линч е номиниран за пробив за изпълнението си в комедията "Bottoms".

Церемонията по награждаването ще се проведе на 25 февруари в Санта Моника, Калифорния. Водеща ще бъде Ейди Брайънт от "На живо в събота вечер", съобщава БТА.

