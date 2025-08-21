Войната в Украйна:

Журито на "Синелибри" 2025 ще бъде оглавено от Клаес Бенг

Единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" тази есен ще се проведе под мотото "Пяната на дните" – вдъхновено от едноименния роман на Борис Виан, експлозия на фантазията и апология на измислицата, която, по думите на автора, е не по-малко вярна от реалността, но далеч по-надеждна и благородна от нея. Над 60 премиерни филма ще бъдат представени на "Синелибри" тази есен веднага след като триумфираха на най-престижните кинофоруми в света – Кан, Венеция, Берлин, Торонто, Локарно, Сан Себастиан и др. Дванайсет от екранизациите са селектирани в основния конкурс на фестивала – за пълнометражен игрален филм – и ще бъдат оценявани от международно жури с президент Клаес Бенг.

За Клаес Бенг

Датският артист Клаес Бенг е сред най-ярките звезди на съвременното европейско кино, но в биографията си има и театрални роли, както и участия в телевизионни поредици. Широка известност му носи блестящата сатира "Квадратът" на реж. Рубен Йостлунд, удостоена със "Златна палма" и десетки други отличия, в т.ч. номинация за "Оскар". Бенг печели Европейската филмова награда именно за ролята си на арт куратора Кристиан. В България актьорът е известен и с литературните адаптации "Майстора и Маргарита" (2024), "Добър ден, тъга" (2024), "Последният Вермеер" (2019), като и трите са били в програмата на "Синелибри". Освен че ще се "превъплъти" в образа на президент на жури, Клаес Бенг ще представи у нас най-новия си филм – историческата драма "Голямата арка", дело на Стефан Демустие. Номиниран в категория "Особен поглед" на фестивала в Кан, филмът насочва вниманието към най-амбициозния проект от времето на президента Франсоа Митеран – Голямата арка в парижкия квартал Дефанс. Плувайки в свои води като датския архитект Ото фон Спрекелсен, Бенг прави поредната си забележителна роля.

Сергей Лозница на "Синелибри"

Сергей Лозница е изключително даровит и влиятелен украински режисьор, роден в Беларус. Печели международно признание благодарение на острата си социална и политическа чувствителност, намерила отражение в над 20 документални филма. Не по-малко успешни и аплодирани от критиката са игралните му филми - "В мъглата", "Нежно създание", "Донбас" - увенчани с отличия от фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, Карлови Вари и др. "Двама прокурори" (2025) е адаптация по повест на политическия затворник Георги Демидов, оцелял от репресивната структура ГУЛАГ. Филмът представлява вледеняваща алегория за безмилостната тоталитарна машина и неизтребимото зло на бюрокрацията и ще бъде показан у нас след премиерата си в Кан, където беше удостоен с награда "Франсоа Шале". Лозница ще представи в София и една от своите експериментални документални творби – "Естествена история на разрушението". Потресаващо актуален, базиран на есе на В. Г. Зебалд, филмът има номинация за награда "Златно око" от фестивала в Кан и редица други отличия.

Още имена в журито

Френският продуцент Атон Сумаш, който се присъединява към журито, е носител на множество отличия за анимационно кино, сред които наградите BAFTA и "Сезар" за филма "Малкият принц" (2016). В София Сумаш ще представи най-новата си творба "Невероятният свят на господин Паньол" – почит към бележития драматург, писател и режисьор Марсел Паньол, която наскоро триумфира на фестивала в Кан.

В състава на журито влиза и харизматичната гръцка актриса Тоня Сотиропулу ("007 Координати: Скайфол").

България ще бъде представена от неуморната Катя Тричкова, чието име се свързва с обществено ангажираните филми на реж. Стефан Командарев, както и с късометражната копродукция "Човекът, който не можеше повече да мълчи", отличена с множество престижни награди, сред които "Златна палма", "Сезар" и наградата на Европейската филмова академия.

За "Синелибри" 2025

Церемонията по откриване на Синелибри 2025 ще се състои на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Церемонията по награждаване - другото бляскаво събитие в рамките на фестивала, ще се състои на 24 октомври, отново в зала 1 на НДК, в присъствието на международното жури, което ще отличи най-изкусните адаптации. 

За единайсети пореден път публиката, ценяща визионерското кино, ще изпълни залите на фестивала в София и още шест български града. Селектираните филми ще бъдат показани в периода 10 октомври – 3 ноември. Паралелната програма включва раздели за анимационно кино, детски заглавия, кинокласики, галавечери на културите, както и специално издание на Международния кинофорум BOB (Based-on-Books), отворен за професионалисти и учащи.

Синелибри 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА "Национален филмов център", Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека "Захарий Княжески", Община Стара Загора.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Фестивали" 2024. Синелибри е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година. Министерството на туризма тази година е сред основните и естествени партньори на Синелибри - фестивал, който чрез универсалния език на киното и литературата привлича световно внимание към България и насърчава развитието на културния туризъм.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
