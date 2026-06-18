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Шести Родопски международен документален филмов фестивал (RIFE): От 9 до 12 юли 2026 г. в Смолян

18 юни 2026, 13:56 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: Родопи Филм Фест
Шести Родопски международен документален филмов фестивал (RIFE): От 9 до 12 юли 2026 г. в Смолян

За шеста поредна година Международният документален Родопи филм фест (РИФЕ) ще събере любителите на документалното кино в сърцето на град Смолян. Между 9 и 12 юли градът ще бъде домакин на богата международна програма, като прожекциите ще бъдат с вход свободен. Темата на тазгодишното издание е Спектакъл "Политика" – тема, изследваща начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Патрон на изданието е посланикът на Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк.

Тази година публиката ще се срещне с премиерни документални заглавия от четири континента, събирайки едни от най-интригуващите документални сюжети от различни културни и географски контексти.

Фестивалът ще бъде открит с филма "Петра Кели: действай сега!" на Дорис Метц (Германия, 2024), който разказва историята на Петра Кели – една от най-влиятелните фигури на европейското зелено движение, превърнала политиката в кауза за мир, екология и гражданска активност, чиито идеи звучат изненадващо актуално и днес.

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Своята световна премиера ще има "Комунист" на Лутц Пенерт (Германия, 2026), който проследява възхода и падението на Егон Кренц – последният лидер на Германската демократична република – и през неговата противоречива биография разказва историята на една политическа утопия и нейния крах. 

Сред акцентите в международния конкурс е и "Последният Прометей на Донбас" (Украйна, 2026) на младия режисьор Антон Штука – въздействащ разказ за последните дни на Донбаската електроцентрала. Разрушена от нацистите по време на Втората световна война и възстановена по-късно като символ на съветската индустриална мощ, днес тя отново е сред жертвите на войната – този път вследствие на руската инвазия в Украйна. Филмът ще бъде представен лично от своя автор пред публиката и гостите на фестивала в Смолян. Друг политически парадокс може да се види във филма "Последната посланичка" на Натали Хала (Австрия, 2025). След завръщането на талибаните на власт през 2021 г. посланичка на Афганистан в Австрия остава без държава, която да представлява, но не и без кауза – филмът проследява нейната самотна и упорита битка за правата на жените и момичетата в Афганистан.

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В международната конкурсна програма ще видим и два български филма. "Истина или предизвикателство" на Тонислав Христов (България/Финландия, 2025) надниква зад механизмите на фалшивите новини и дезинформацията чрез срещата между разследващата журналистка Генка Шикерова и млад активист, посветил се на разпространението на конспиративни теории. Другото българско заглавие - "За няколко бучки сирене" на Никола Бошнаков (България, 2026) разказва историята на фермерката Мина, която в продължение на десетилетия прави най-хубавия кашкавал, въпреки всички административни тежести, но днес е изправена пред избор от личен характер.

Сред акцентите в конкурса са и няколко филма на ярки жени режисьорки, отличаващи се със силен авторски почерк, визуална стилизация и поетичен подход към документалното кино. "Пророчески сън" на Нао Йошигаи (Япония, 2026) проследява жена, която след смъртта на майка си поема към будистки храм в търсене на нов смисъл и вътрешно равновесие. Във "В търсене на Сатир Ефенди" (Азербайджан/САЩ, 2025) Рена Ефенди изгражда впечатляващ визуален разказ за връзката между баща и дъщеря през света на пеперудите, като превръща лентата и в деликатен жест към споделената памет на народите на Азербайджан и Армения. Тази линия намира продължение и в "Минало продължително в бъдеще време" на Фирузе Хосровани и Мортеза Ахмадванд (Иран/Норвегия/Италия, 2025) – оригинален и визуално дързък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето и идентичността.

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В среднометражния и късометражния конкурс ще проследим "Общински съветник" (България, 2025) на Адела Пеева и Антоний Дончев, както и "Всъщност не исках да остана дълго" (Германия, 2025) на Андреас Грюцнер – филм за начина, по който хората с увреждания са били третирани по време на "Третия райх". Ще видим и канадския филм "Абсолютна странност" на Алисон Макалпайн – номиниран за "Оскар" през 2025 година.

В Българската панорама ще видим познати и нови имена в родната документалистика: Димитър Коцев - Шошо представя "Последните концлагеристи от Белене" - силен разказ от първо лице за последните живи свидетели на най-големия лагер за политически противници на комунистическия режим, а Калина Николова дебютира в документалното кино с "Естествен филм" - деликатен и поетичен портрет на Георги Господинов, вдъхновен от неговия "Естествен роман".

Закриващ филм на фестивала е носителят на "Оскар" за най-добър документален филм за 2026 г. "Г-н Никой срещу Путин" на Дейвид Боренщайн и Павел Таланкин. Посветен на механизмите на съвременната руска пропаганда и нейното проникване в училищата, филмът разказва историята на учител, който постепенно се превръща в свидетел и хроникьор на случващото се. Темата за пропагандата намира силен отзвук и в една от специалните прожекции на фестивала – "Рифенщал" на Андрес Файел, посветен на легендарната режисьорка Лени Рифенщал и сложните ѝ отношения с нацисткия режим. Поставени в своеобразен диалог, двата филма изследват как образите, киното и медиите могат да се превърнат в инструмент на властта – от нацистка Германия до съвременна Русия.

Фестивалът ще бъде съпътстван и от няколко музикални събития - на откриването ще чуем Илияна Бешкова и "Розенкварцекспрес", а алтернативната банда GREESH ще радва публиката при закриването. В рамките на фестивала ще се проведе работилница по филмова критика с лектори Деян Статулов, Геновева Димитрова и Людмила Дякова. След предварителна селекция няколко участници ще преминат през интензивно обучение, посветено на изкуството на филмовата рецензия.

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Събитията ще се провеждат на открито в амфитеатъра пред Регионална библиотека "Николай Вранчев", както и в пространствата на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" в град Смолян. На тези локации публиката, авторите и критиците ще обменят опит в професионални и неформални разговори, работилници и дискусии. Фестивалът е чудесен повод да посетите живописния град Смолян през лятото. Организаторите препоръчват предварителна резервация на места за нощувка, тъй като те се изчерпват бързо.

Входът за всички прожекции и съпътстващи събития е свободен.

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документално кино фестивали Родопи Филм Фест
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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