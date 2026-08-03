Джани Инфантино моли за помощ от Белия дом в опит да запази поста си начело на ФИФА

Вълната от критики, насочени към президента на ФИФА Джани Инфантино, са го принудили да предприеме спешни мерки. През последните дни швейцарецът си навлече гнева на футболния свят с предложението да продава дялове от турнирите на организацията на частни инвеститори с цел печалбата на 20 милиарда долара. Компанията "Thrive Capital", основана от Джошуа Кушнър, който е брат на зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше определена за водещ партньор. Планът не беше добре приет, като 124 от общо 211 членки на ФИФА се обявиха против, което принуди Инфантино да се отметне.

Инфантино моли за помощ от Белия дом

Въпреки че тази идея вече е в историята, гневът срещу Инфантино продължава. Следващата цел пред асоциациите, начело с УЕФА, е да свалят швейцареца от президентския му пост във ФИФА. От европейската централа и КОНКАКАФ ясно заявиха, че са загубили доверието у настоящото ръководство и пожелаха преразглеждане на управлението, докато държавните федерации започнаха една по една да оттеглят подкрепата си от Инфантино за предстоящите президентски избори през март 2027 година.

ОЩЕ: Доналд Тръмп призна дали има участие в новия план на Джани Инфантино и ФИФА

Сега "The Post" съобщи, че Джани Инфантино иска администрацията на Тръмп да му помогне да запази поста си и е насрочил частни разговори с държавния секретар Марко Рубио на фона на нарастващия натиск да подаде оставка. Два източника, запознати с въпроса, потвърдиха, че Инфантино ще проведе телефонен разговор с най-високопоставения американски дипломат. "Той искаше да се свърже с държавния секретар и да обсъдят как футболът може да бъде форма на мека сила за Америка, но всички знаем, че става въпрос за запазване на поста му. В този момент не става въпрос за нищо друго. Той търси влиятелни съюзници, които публично да го подкрепят", заяви един информиран източник, запознат с въпроса.

Източници също така твърдят, че 56-годишният Инфантино многократно е опитвал, но без успех, да се свърже по телефона с Тръмп, след като в петък се провали планът му за продажба на търговските активи на футбола на частни инвеститори.

ОЩЕ: Дългогодишен съюзник на Джани Инфантино ще се опита да го свали от трона във ФИФА