Църковен празник на 4 юли: Какво НЕ бива да се прави утре, вещае нещастие цяла година

На 4 август църквата почита Светите седем отроци в Ефес и света мъченица Евдокия.Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 4 август

Събитията, свързани със седемте свети отроци, са се случили през трети век в град Ефес, намиращ се в днешна Турция. По това време Римската империя е управлявана от император Деций (249–251), който безмилостно преследвал християните. Всички жители на империята са били принудени да правят жертви на езически богове, а тези, които са отказвали, са били изправени пред мъчения или смърт.

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Сред онези, които открито изповядвали вярата си в Исус Христос, били седем млади мъже от богати и благородни семейства. Според църковното предание това са били младежите Максимилиан, Ямвлих, Мартиниан, Джон, Дионисий, Екзакустодиан (или Екзакустодиан) и Антонин.

Всички те са били на военна служба, но отказали да се отрекат от християнството. След като научили за заповедта на императора, младите мъже напуснали града и се скрили в пещера на планината Охлон близо до Ефес. Те не избягали от страх от смъртта, а от желанието да посветят последните си дни на молитва и да се подготвят за мъченическа смърт.

След като Деций бил уведомен за скривалището на християните, той заповядал да не бъдат убивани с меч, а входът на пещерата да бъде запечатан с големи камъни. Императорът бил сигурен, че младите мъже ще умрат от глад и жажда. Бог обаче отредил друго. По Божията воля седемте младежи не загинали. Те потънали в чуден сън, който продължил приблизително 180–200 години.

През това време в Римската империя настъпили големи промени. Християнството престава да бъде преследвана религия и след това се превръща в официална религия на държавата.

През V век, по време на управлението на император Теодосий II, възникнал спор относно възкресението на мъртвите. Някои се съмнявали, че телесното възкресение след смъртта е възможно. Тогава Господ разкрил чудо на света. Земевладелецът заповядал камъните на входа на пещерата да бъдат премахнати за строеж. След това седемте младежи се събудили, вярвайки, че са спали само една нощ. Те не подозирали, че са минали близо два века.

Ямвлих отишъл в града да купи хляб. Ефес обаче вече бил съвсем различно място. Кръстове се извисявали по храмовете, хората открито изповядвали християнството, а древни монети от времето на Деций изумявали търговците.

Младият мъж стигнал до местния епископ и управителя на града. След като чули историята от миналото, всички осъзнали, че са били свидетели на велико Божие чудо. Император Теодосий II бил уведомен за чудотворното събитие. Той лично пристигнал в пещерата, за да види светците, след което те отново прославили Господа. След като изпълнили целта си, те мирно си отишли ​​при Бога.

Според легендата императорът искал да прехвърли мощите им в скъпоценни саркофази, но светците му се явили насън и го помолили да ги остави в пещерата, където почиват.

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Света Евдокия живяла в края на първи и началото на втори век в град Хелиопол във Финикия (днешен Ливан). Според църковното предание тя била много красива и богата жена. Тя придобила богатството си чрез греховни средства, водейки греховен живот, и се радвала на голяма популярност сред богатите и влиятелните.

Въпреки външния ѝ успех, душата ѝ не намирала истински мир. Господ вече я подготвял за голямата духовна промяна.

Един ден монах на име Герман спрял близо до къщата на Евдокия. Същата нощ той прочел откъси от Светото писание за Страшния съд, рая, ада и вечния живот. Евдокия дочула думите му. Чутото я поразило право в сърцето. Осъзнавайки, че земното богатство няма да спаси човека пред Божия съд, тя не успяла да заспи до сутринта.

На следващия ден жената намерила монаха и го помолила да ѝ обясни християнските учения. Герман говорил за Божията любов, покаяние и спасение чрез Исус Христос. След няколко дни размисъл, Евдокия е била кръстена. Оттогава животът ѝ се е променил драстично.

След кръщението си, Евдокия раздала голяма част от имуществото си на бедни, вдовици, сираци и нуждаещи се. Останалите средства дарила на Църквата.

След като напуснала светския живот, тя постъпила в женски манастир, където се посветили на молитва, пост, труд и служение на Бога. Благодарение на нейното смирение, мъдрост и искрена любов към Господа, сестрите я избрали за игуменка на манастира.

Света Евдокия прекарала много години в строг монашески живот. Тя се молила почти непрестанно, спазвала строги пости и помагала на всички, които идвали при нея за духовен съвет.

Според легендата, Господ дарил светицата с дара на чудесата. Молитвите ѝ донесли изцеление на болните и тя обърнала много езичници в християнската вяра.

Животът на Евдокия се превърнал в свидетелство за силата на Божията благодат да променя дори най-грешния човек. Около 114 г., по заповед на императора, тя била обезглавена. Така тя завършила земния си път и получила мъченическия венец за Христос.

Традиции, обичаи и забрани на 4 август

Какво не бива да правите на 4 август? Както всеки ден, така и наВечерта на 4 август в църквата се отслужва вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица. този, Църквата призовава да се живее според християнските заповеди. Необходимо е да избягват кавги, проява на завист, алчност и желание за отмъщение. Клюките, клеветите и осъждането на другите също трябва да се избягват. Нарушаването на тази забрана вещае нещастие цяла година. Вместо това, вярващите трябва да проявяват милост, да подкрепят нуждаещите се и да предлагат помощ на нуждаещите се.

Какво можете да правите на 4 август? В народния календар 4 август е известен като пика на прибирането на лятната реколта. Берат се узрели малини, прибира се реколтата на късни сортове чесън. Според народното поверие, след този ден краставиците започват да губят вкуса си, стават горчиви и вече не са толкова хранителни.

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