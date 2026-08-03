Уди Харелсън ще получи отличие за цялостен принос

Американският актьор Уди Харелсън ще бъде удостоен с отличието "Почетно сърце на Сараево" на 32-рия филмов фестивал в Сараево като признание за изключителния му принос към киноизкуството и впечатляващата му актьорска кариера, съобщиха организаторите, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

Заслужен приз

"Уди Харелсън е един от онези актьори, на които можете да се доверите дори в най-неочакваните роли. Неговият талант, харизма и смелост са пример за подражание за бъдещите поколения. За нас е чест да му връчим "Почетното сърце на Сараево", заяви директорът на фестивала Йован Марянович.

Харелсън е трикратно номиниран за наградите "Оскар" – за главната си роля в "Народът срещу Лари Флинт" и за поддържащите си роли във "Вестникът" и "Три билборда извън Ебинг, Мисури". Сред последните му успешни филмови участия е и "Триъгълникът на скръбта" на Рубен Йостлунд, носител на "Златна палма" в Кан.

В рамките на фестивала ще бъде прожектиран и филмът "Добре дошли в Сараево" (1997) на Майкъл Уинтърботъм, в който Харелсън изпълнява една от главните роли. Лентата, посветена на войната в Босна и Херцеговина и работата на чуждестранните журналисти по време на конфликта, ще бъде показана в програмата "Открито небе".

Освен успешната си филмова кариера Харелсън е носител на награда "Еми" за ролята си на Уди Бойд в телевизионния сериал "Бар Наздраве", като участва и в други отличени продукции като "Истински детектив" и "Водопроводчиците в Белия дом", припомня Ен1. Той работи активно и в театъра, а като сценарист и режисьор реализира експерименталния филм "Изгубени в Лондон", заснет в един непрекъснат кадър и излъчен на живо в редица киносалони.

Тридесет и второто издание на филмовия фестивал в Сараево ще се състои от 14 до 21 август 2026 г. и ще събере водещи представители на световното и регионалното кино, посочва Ен1.

Източник: БТА