Прогноза за времето - 4 август 2026 г. (вторник)

На 4 август 2026 г. атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средното. През деня ще бъде слънчево, след обяд в низините – горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Прохладно в планините

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В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Идват 40°С. Седмична прогноза за времето за 3-9 август 2026 г.