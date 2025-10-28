След близо три десетилетия: Куентин Тарантино се завръща към актьорството

Режисьорът Куентин Тарантино официално се завръща към актьорството в най-голямата си роля от близо три десетилетия. Макар прочутият режисьор и носител на две награди "Оскар" да е имал множество малки роли в собствените си филми през годините — включително в режисьорския си дебют "Reservoir Dogs" (1992), "Prequels" (1994) и "Django’s Revenge" (2012) — последната му главна роля беше в култовия филм "From Dusk Till Dawn" от 1996 г., режисиран от неговия близък приятел Робърт Родригес.

Сега Тарантино ще участва във филма на Джейми Адамс "Only What We Carry" („Само това, което носим“), заедно със Саймън Пег, Шарлот Генсбур, София Бутела, Лиъм Хелман и Лизи Макалпайн, пише Screen Rant.

Лентата е заснета в Довил, Франция, само за 6 дни в края на септември, с минимален бюджет, като по-голямата част от сцените са изиграни чрез импровизация от актьорите.

Повече за сюжета

"Only What We Carry" следва разказвателен подход, подобен на предишните филми на Адамс — She Is Love и Wild Honey Pie!, вдъхновени от творчеството на Ерик Ромър и Хон Сан Су. Този експериментален филм, чието действие се развива по ветровитите брегове на Нормандия, е описван като „медитация върху любовта, загубата и тихата смелост, необходима, за да продължиш напред“.

В центъра на историята е Джулиан Джоунс (Пег) — някогашен уважаван преподавател, чиято бивша ученичка Шарлот Леван (Бутела) се завръща у дома, за да се изправи пред призраците на миналото. Куентин Тарантино влиза в ролята на Джон Пърси, стар приятел на Джулиан, чиято внезапна поява пробужда дълго потиснати истини.

Шарлот Генсбур играе Жозефин Шаброл, сестра на Шарлот; Лиъм Хелман е Винсент, неспокоен артист, разкъсван между любов и лоялност; а Лизи Макалпайн прави актьорския си дебют като Жаклин, млада танцьорка, чиято поява кара всички герои да се изправят срещу тежестта на онова, което са оставили зад себе си, пише БГНЕС

