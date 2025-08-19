Засякоха над 170 петна от нефт в Черно море за година

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво са установени за последната година в акваторията на България в Черно море. Общата площ на засечените разливи е 819 кв. км. Това показват данни на неправителствените организации „Грийнпийс – България“ и SkyTruth. Резултатите са обобщени в интерактивна карта. За това съобщиха от пресцентъра на „Грийнпийс – България“, пише БТА.

Засичането на нефтените петна е станало чрез система, която използва сателитни данни от Sentinel-1 на Европейската космическа агенция. Картата показва нефтени петна в период от 6 юли 2024 г. до 26 юни 2025 г. На нея са изобразени единствено разливи, които са двойно потвърдени от специалисти на „Грийнпийс“ и Skytruth след проверката със софтуер, обясниха от „Грийнпийс – България“.

Най-често петната се дължат на изхвърлени трюмни води, замърсени с нефт, корабно гориво, химикали и тежки метали, посочиха експертите. Това са водите, които се събират в най-долната част на корабите, където се намира машинното отделение, уточниха те. Когато корабите изхвърлят необработени трюмни отпадъци в морето, нефтът се разлива на повърхността и образува петна, разясниха също от организацията. От „Грийнпийс – България“ обръщат внимание, че тези петна понижават качеството на водата, нарушават основите на хранителната верига в морето и са риск за животните.

Нефтените петна често биват подценявани и не получават внимание колкото големите петролни разливи, коментира Мартин Томов, координатор на кампания „Живо Черно море“ в „Грийнпийс – България“. По думите му това замърсяване рядко се отчита като официална статистика.

В началото на декември 2024 г. „Грийнпийс – България“ представи документалния филм „Аз, морето – живот в мълчание“, който цели да покаже, че Черно море е специално, с уникални видове и местообитания.

