В риалити формат ще се избере актьорът, който ще изиграе Христо Стоичков на голям екран

06 октомври 2025, 13:27 часа 341 прочитания 0 коментара
За първи път в България главен актьор ще бъде избран в телевизионно риалити. И това ще бъде човекът, който ще изиграе Христо Стоичков на голям екран. Новината идва директно от екипа на филма, а риалити предаването ще се казва "Вече играеш... Стоичков". Публиката ще може да проследи избора на най-добрия кандидат за главната роля в игралния филм за легендарния български футболист в документалното риалити по NOVA.

Водещ ще бъде успешният актьор и продуцент Александър Сано, който ще преведе зрителите през целия процес на подбор. Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг в сайта на телевизията.

За "Стоичков - Филмът"

Фотограф: Иван Ерменков

"Стоичков - Филмът" е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Продукцията ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема.

Филмът е с режисьор Мартин Макариев, в креативня екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Премиерата на филма се очаква да бъде в края на 2027 г.

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало, какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачам тези неприятности. Посланието е светът да разбере, че България има хора, които правят чудеса", заяви Христо Стоичков на специалното събитие през септември, на което бе обявен филмовият проект.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Христо Стоичков Българско кино риалити ТВ предавания
