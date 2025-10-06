В риалити формат ще се избере актьорът, който ще изиграе Христо Стоичков на голям екран

За първи път в България главен актьор ще бъде избран в телевизионно риалити. И това ще бъде човекът, който ще изиграе Христо Стоичков на голям екран. Новината идва директно от екипа на филма, а риалити предаването ще се казва "Вече играеш... Стоичков". Публиката ще може да проследи избора на най-добрия кандидат за главната роля в игралния филм за легендарния български футболист в документалното риалити по NOVA.

Водещ ще бъде успешният актьор и продуцент Александър Сано, който ще преведе зрителите през целия процес на подбор. Всички желаещи да се превъплътят във футболната легенда могат да се запишат на кастинг в сайта на телевизията.

За "Стоичков - Филмът"

Фотограф: Иван Ерменков

"Стоичков - Филмът" е замислен като национален проект, но ще излезе и извън пределите на страната, за да представи България на световната сцена. Продукцията ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема.

Филмът е с режисьор Мартин Макариев, в креативня екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Премиерата на филма се очаква да бъде в края на 2027 г.

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало, какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачам тези неприятности. Посланието е светът да разбере, че България има хора, които правят чудеса", заяви Христо Стоичков на специалното събитие през септември, на което бе обявен филмовият проект.

