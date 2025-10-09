"Вади ножовете 3" откри Лондонския кинофестивал

Лондонският кинофестивал беше открит с третия филм от поредицата "Вади ножовете", в който Даниъл Крейг отново е в главната роля на харизматичния детектив Беноа Блан. Той премина по червения килим за прожекцията на криминалната мистерия заедно с други актьори от лентата, сред които Глен Клоуз, Джош Бролин и Мила Кунис, предаде Ройтерс. Проявата ще продължи 12 дни, до 19 октомври.

"Вади ножовете 3" има по-мрачен и готически тон от предишните два филма, излезли на екран съответно през 2019 и 2022 г.

"Всички те са различни един от друг, което според мен е това, което се опитахме да постигнем. Искахме всички да бъдат самостоятелни, така че всеки да има свой собствен характер", каза Крейг пред "Ройтерс", визирайки трите филма.

На въпроса как се чувства, поемайки отново ролята, той добави: "Нямаше да го направя, ако не ми беше забавно".

Сценаристът и режисьор Райън Джонсън, който стои и зад предишните продукции от поредицата, сподели, че двамата с Даниъл Крейг са започнали да обсъждат идеята за "Вади ножовете 3" веднага след прожекцията на втория филм на Лондонския кинофестивал преди три години.

"Идеята да направим нещо малко по-реалистично изглеждаше като добро предизвикателство. Надявам се, че все пак ще е забавно и интересно, и че ще бъде истинско удоволствие за публиката", каза Джонсън.

Близо 250 заглавия ще бъдат представени на 69-ото издание на Лондонския кинофестивал, организиран от Британския филмов институт. В британската столица се очакват знаменитости като Джордж Клуни, Джулия Робъртс и Пол Мескал, които ще промотират своите филми - съответно "Джей Кели", "След лова" и "Хамнет".

В програмата са включени също "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо, "Бугония" - най-новото сътрудничество на режисьора Йоргос Лантимос и актрисата Ема Стоун, и "Анемона" с Даниъл Дей-Луис, който се завръща на екран след оттеглянето си, за да участва в режисьорския дебют на сина си.

Лантимос и Дей-Луис ще вземат участие в дискусии за своята работа заедно с режисьорката Клои Чжао, която ще говори за филма си "Хамнет".

Четиридесет и два процента от филмите в програмата са създадени от жени или небинарни режисьори, отбелязват организаторите.

"Искаме програмата да отразява града, в който се намираме, затова търсим огромно географско разнообразие и искаме тя да представя света около нас", каза директорът на Лондонския филмов фестивал Кристи Матисън.

Източник: БТА