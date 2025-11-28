Войната в Украйна:

Да е над 167 см, да стреля с пушка, да управлява хеликоптер: Британец търси "перфектната жена" (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 13:35 часа 171 прочитания 0 коментара
В Англия 79-годишният баронет Бенджамин Слейд обяви международно търсене на бъдеща съпруга. Както стана ясно преди време, той се нуждае от мъжки наследник, в противен случай древната му фамилия ще изчезне и имението ще бъде обложено с огромни данъци върху наследството. Оказва се обаче, че изискванията към търсената "перфектна жена" са не просто странни, а направо невъзможни.

Част от критериите, които бъдещата дама, искаща да прекара живота си с доста възрастен, самовлюбен и почти разорен британец, са: да знае как да борави с пушка, да разбира от счетоводство, да има диплома по право, да играе бридж и за предпочитане да притежава лиценз за пилот на хеликоптер.

Безумни изисквания

Списъкът продължава с още по-абсурдни неща: никакви дами зодия Скорпион, никакви жени под 167 см, никакви жени от държави, "където хората не носят палта през зимата", никакви жени от нации, чиито имена започват с буквата "И“, и никакви кандидатки от страни, чиито знамена съдържат зелено. Изключени са също канадки, германки, американки и жени от Северна Европа – "не са негов тип". 

В края на краищата обаче самотният Бенджамин Слейд добавя: "Имам нужда само от приятно момиче от провинцията, което разбира живота".

Слейд притежава огромно имение от 13-и век в Съмърсет, но е затънал в дългове: имотът не се продава, поддръжката му е скъпа, а личният му живот е излязъл от релси. Въпреки това сър Бенджамин настоява, че вярва, че някъде там живее реалистична, способна, опитна жена, която няма да се уплаши от старите стени – или от сложния му характер. Или от огромните му претенции.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
