Злоупотребява ли Белгия с приходи от замразените руски активи: В ЕС вече имат подозрения

От ЕС засилват натиска върху Белгия да освободи 140 милиарда евро от замразените руски активи, държани в Брюксел, като обвиняват правителството на Барт Де Вевер, че не е разкрило напълно какво прави с данъчните приходи от това запорирано имущество.

Европейската комисия настоява средствата от замразените руски активи да бъдат дадени на Украйна като репарационен заем, в опит да спасят украинската икономика. Но белгийският премиер Барт Де Вевер се съпротивлява, опасявайки се, че от Белгия ще бъде потърсена отговорност, ако Москва си върне милиардите.

Протакането и съмненията

Петима дипломати от различни европейски страни са заявили пред Politico, че Белгия изглежда има интерес да задържи парите на Русия заради генерираните от тях данъци. Те отбелязват, че Белгия нарушава международен ангажимент, поет миналата година, да разкрие какво прави с данъците от замразените активи, които трябва да отидат за Украйна.

Парите продължават да се вливат в белгийския национален бюджет, което прави невъзможно да се определи дали Белгия изпълнява напълно ангажиментите си към Киев, казват дипломатите. Белгия категорично отрича, че прави нещо нередно.

Колкото повече Белгия се противопоставя на изпращането на замразените средства на Киев, толкова повече страните членки на ЕС се питат дали Белгия печели от данъчните приходи и умишлено забавя плащанията към Украйна. Както и дали Белгия използва редовни данъчни приходи, за да подкрепя Украйна - както правят други европейски страни - или разчита именно на данъците от руските резерви, са добавили дипломатите.

"В светлината на това продължаващо протакане, човек се чуди дали всъщност е разбрано, че тук е заложена на карта сигурността на Европа", е казал висш дипломат от ЕС пред изданието.

За какви суми става въпрос

Парите са трудни за проследяване, но дипломати, които поставят под въпрос цифрите, използват източници като Института Кил, който определя общия ангажимент на Белгия към Украйна на 3,44 милиарда евро от началото на войната до 31 август 2025 г. В същото време данъкът върху руските активи е възлизал на 1,7 милиарда евро само през 2024 г.

"Белгийското правителство се е ангажирало да разпредели всички приходи от корпоративен данък от лихвените приходи по обездвижените активи на Русия в Euroclear в подкрепа на Украйна", каза белгийски служител. "За 2025 г. тези приходи в момента се оценяват на около 1 милиард евро."

Белгийското правителство настоява, че парите, платени на Украйна, идват от източници на белгийското федерално правителство, извън данъка върху руските активи.

Тъй като руските активи се държат от базирания в Брюксел депозитар Euroclear, белгийското правителство налага 25% корпоративен данък върху печалбите, генерирани от лихвите по тях.