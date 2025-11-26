Вселената на сериала "Игра на тронове" се разширява до 2028 година

HBO разширява вселената на „Игра на тронове“ към миналото и бъдещето на Вестерос, но това не значи, че ще пренаписва Осми сезон. Финалът от 2019 г. беше крайно разочароващ за феновете и шест години по-късно нагласите почти не са се променили. Сериалът още е сред най-гледаните в HBO Max, но продължава да се сочи като пример за шоу, което не успя да завърши убедително.

Докато телевизията превръща света на Джордж Р. Р. Мартин в по-голяма сага, фокусът е върху предисториите – „Домът на дракона“, предстоящия „Рицар на седемте кралства“ и други проекти като „Завоеванието на Ейгън“. Мартин потвърди, че се обсъждат и възможни продължения, което неизбежно събуди надежди за „ремонт“ на Осми сезон. Засега обаче няма поръчано продължение и дори не е ясно какъв сюжет би имало – по-скоро става дума за ранни идеи и проучване на възможностите, съобщи „ComicBook“.

Могат ли продълженията да оправят Осми сезон?

Едно потенциално продължение, ако се превърне в нещо като Девети сезон, би могло да доразвие част от финалните линии. В Кралски чертог например може да се разгърне по-смислено възкачването на Бран Старк – да се види как управлява, как работи малкият му съвет и какви са реалните му способности като Триокият гарван, които останаха почти неизяснени.

Възможно е и по-дълбоко продължение на историята на Джон Сноу отвъд Вала, фокусирано върху травмата му след убийството на Денерис. Идеята беше силна и в отменения спиноф „Сняг“, но там не успяха да намерят достатъчно устойчив сюжет.

Други направления – пътешествието на Ариа на запад или управлението на Санса в Севера – могат да се развиват без особена „поправка“. Проблемът е, че най-големите болки на Осми сезон трудно се лекуват със задна дата: изборът Бран да стане крал остава спорен, Денерис е мъртва и обратът ѝ към злодейство се възприема като прибързан, съдбата на Джейми не може да се върне назад, както и прибързаният край на Белите бродници.

Така че въпросът не е само сюжетен, а репутационен. Финалът отдавна е нарицателно в попкултурата и част от публиката вероятно няма да се върне дори за добро продължение. Дори то да се получи, едва ли ще промени масовата оценка за Осми сезон. По-разумно е HBO да създаде нови истории, вместо да спори с миналото. Ако все пак има продължение, най-добрият път е да стои по-далеч от основния сериал – подобно на предисториите. Така отпада натискът да „поправя“ финала и се освобождава пространство за самостоятелен разказ. Вариант е сериал за Ариа, който да изследва земите отвъд западния край на картата – нови места, герои и заплахи, без връщане към най-спорните решения на финала. Друг подход е голям скок във времето, при който Вестерос вече е друг, а ерата на крал Бран е просто история.

Светът на Вестерос е достатъчно огромен и в миналото, и в бъдещето, за да поддържа интереса без нужда от „рестарт“ на Осми сезон – затова HBO вероятно ще печели повече, ако се съсредоточи върху новите си проекти.