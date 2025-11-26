Студио Actualno:

Вселената на сериала "Игра на тронове" се разширява до 2028 година

Вселената на сериала "Игра на тронове" се разширява до 2028 година

HBO разширява вселената на „Игра на тронове“ към миналото и бъдещето на Вестерос, но това не значи, че ще пренаписва Осми сезон. Финалът от 2019 г. беше крайно разочароващ за феновете и шест години по-късно нагласите почти не са се променили. Сериалът още е сред най-гледаните в HBO Max, но продължава да се сочи като пример за шоу, което не успя да завърши убедително.

Докато телевизията превръща света на Джордж Р. Р. Мартин в по-голяма сага, фокусът е върху предисториите – „Домът на дракона“, предстоящия „Рицар на седемте кралства“ и други проекти като „Завоеванието на Ейгън“. Мартин потвърди, че се обсъждат и възможни продължения, което неизбежно събуди надежди за „ремонт“ на Осми сезон. Засега обаче няма поръчано продължение и дори не е ясно какъв сюжет би имало – по-скоро става дума за ранни идеи и проучване на възможностите, съобщи „ComicBook“.

Могат ли продълженията да оправят Осми сезон?

Едно потенциално продължение, ако се превърне в нещо като Девети сезон, би могло да доразвие част от финалните линии. В Кралски чертог например може да се разгърне по-смислено възкачването на Бран Старк – да се види как управлява, как работи малкият му съвет и какви са реалните му способности като Триокият гарван, които останаха почти неизяснени.

Възможно е и по-дълбоко продължение на историята на Джон Сноу отвъд Вала, фокусирано върху травмата му след убийството на Денерис. Идеята беше силна и в отменения спиноф „Сняг“, но там не успяха да намерят достатъчно устойчив сюжет.

Други направления – пътешествието на Ариа на запад или управлението на Санса в Севера – могат да се развиват без особена „поправка“. Проблемът е, че най-големите болки на Осми сезон трудно се лекуват със задна дата: изборът Бран да стане крал остава спорен, Денерис е мъртва и обратът ѝ към злодейство се възприема като прибързан, съдбата на Джейми не може да се върне назад, както и прибързаният край на Белите бродници.

Така че въпросът не е само сюжетен, а репутационен. Финалът отдавна е нарицателно в попкултурата и част от публиката вероятно няма да се върне дори за добро продължение. Дори то да се получи, едва ли ще промени масовата оценка за Осми сезон. По-разумно е HBO да създаде нови истории, вместо да спори с миналото. Ако все пак има продължение, най-добрият път е да стои по-далеч от основния сериал – подобно на предисториите. Така отпада натискът да „поправя“ финала и се освобождава пространство за самостоятелен разказ. Вариант е сериал за Ариа, който да изследва земите отвъд западния край на картата – нови места, герои и заплахи, без връщане към най-спорните решения на финала. Друг подход е голям скок във времето, при който Вестерос вече е друг, а ерата на крал Бран е просто история.

Светът на Вестерос е достатъчно огромен и в миналото, и в бъдещето, за да поддържа интереса без нужда от „рестарт“ на Осми сезон – затова HBO вероятно ще печели повече, ако се съсредоточи върху новите си проекти.

Ева Петрова
