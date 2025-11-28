Дончев за бюджета: Не знам някой да е забогатял от преразпределение

В новите разговори по държавния бюджет за 2026 г. трябва да се намери нова точка на баланс, държавата от кого колко прибира и на кого дава. Има спор за около 1-1,5% от Брутния вътрешен продукт. Това каза пред журналисти в Пловдив вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев. Социалният диалог всъщност не е преставал, тъжното е, че не е бил в Тристранка, допълни той.

Вицепремиерът припомни, че ГЕРБ често са били укорявани, че политиката на партията по отношение на доходите не е била достатъчно емпатична. Задачата при сегашните преговори е да бъде намерена нова точка на баланс.

На въпрос на какви компромиси управляващите биха се съгласили и как ще коментира потенциалното напускане на коалицията от БСП, Дончев отговори: "Не виждам как в ситуацията сега да бъдат отнети социални права. Нямат основание да се опасяват. Богатството се създава от работещи икономики. Не знам някой да е забогатял от преразпределение", каза той, цитиран от Plovdiv24.bg.

Запитан дали коалицията е под риск, вицепремиерът каза: "Сплотяващото е дали има алтернатива".

