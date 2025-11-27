Студио Actualno:

Netflix се срина по целия свят само заради един сериал

27 ноември 2025, 14:11 часа 322 прочитания 0 коментара
След години на чакане, феновете на "Stranger Things" просто не можаха да сдържат вълнението си в сряда, 26 ноември. С премиерата на сезон 5, стрийминг платформата Netflix се срина поради невероятния трафик. След тригодишно чакане на сезон 5, тъй като сезон 4 бе излъчен през май 2022 г., феновете на сериала очевидно бяха отчаяни да получат своята доза от любимия им сериал. Първите четири епизода от последния сезон на сериала най-накрая излязоха в Netflix в сряда, а зрителите останаха разочаровани, когато се оказаха блокирани от стрийминг платформата. 

Естествено, те се обърнаха към социалните мрежи, за да изразят своето разочарование. "О, Боже, Netflix, моля, оправете се, искам да гледам", написа един потребител на X от Уелс, изразявайки чувство, споделяно от мнозина.

"Stranger Things" предизвиква срив на Netflix

Преди излизането на 5-и сезон, съавторът на "Stranger Things" Рос Дафър заяви, че Netflix е увеличил капацитета си с 30% в очакване на повишен трафик. Въпреки това феновете на "Stranger Things" предизвикаха срив на сайта.

Източник: Stranger Things/Facebook

За щастие всички акаунти са били възстановени в рамките на пет минути след възникването на проблема. "Някои членове за кратко време имаха проблем със стрийминга на телевизионни устройства, но услугата беше възстановена за всички акаунти в рамките на пет минути", заяви пред "People" говорител на Netflix.

Дати на излизане на 5-ии сезон на "Stranger Things" 5-и сезон на "Stranger Things" ще се състои от осем епизода, разпределени в три части и три дати на излизане. 

Пълният списък с датите на излизане е както следва:

Първа част – 26 ноември 2025 г.

Втора част – 25 декември 2025 г.

Трета част (финал) – 31 декември 2025 г.

