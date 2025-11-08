Войната в Украйна:

Вижте Хари Потър без ефектите: Викове и пръчки (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 18:30 часа 142 прочитания 0 коментара
Вижте Хари Потър без ефектите: Викове и пръчки (ВИДЕО)

Официалният акаунт за Хари Потър в TikTok показа как наистина изглеждат битките без визуални ефекти в едноименния филм. Видеото показва актьори, които размахват пръчките си и крещят заклинания пред зелени екрани - без проблясъци или магия около тях, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х. Зрителите се шегуваха, че без ефектите сцените изглеждат като "училищна пиеса с викове и пръчки".

Те обаче същевременно се възхищават колко въображение и усилия са вложили актьорите, преди да бъдат добавени специалните ефекти.

Междувременно снимат сериала за Хари Потър

Междувременно през август стана ясно, че снимките на сериала за Хари Потър на HBO са в разгара. Тогава се оявиха и първите кадри от снимачната площадка на телевизионния сериал, който е адаптация на книгите на Дж. К. Роулинг.

Доминик Маклафлин, който играе Хари, и Ник Фрост, който влиза в образа на Рубиъс Хагрид, бяха забелязани в костюмите на своите герои по време на снимки по оживените улици на Лондон. Фрост, облечен в характерните одежди за пазителя на дивеча в училището за магии "Хогуортс", с дълга коса и къдрава брада, се извисява над малкия шотландски актьор.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

11-годишният Маклафлин също изглежда като същински Хари Потър - с емблематичните за Хари кръгли очила и небрежно облекло. ОШЕ: Кадри от снимачната площадка: Първите сцени от телевизионния сериал "Хари Потър" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
филм Хари Потър ефекти
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес