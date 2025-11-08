Вижте Хари Потър без ефектите: Викове и пръчки (ВИДЕО)

Официалният акаунт за Хари Потър в TikTok показа как наистина изглеждат битките без визуални ефекти в едноименния филм. Видеото показва актьори, които размахват пръчките си и крещят заклинания пред зелени екрани - без проблясъци или магия около тях, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х. Зрителите се шегуваха, че без ефектите сцените изглеждат като "училищна пиеса с викове и пръчки".

Те обаче същевременно се възхищават колко въображение и усилия са вложили актьорите, преди да бъдат добавени специалните ефекти.

🎬 The official Harry Potter account on TikTok showed what the battles really looked like without visual effects



The video shows actors waving their wands and shouting spells in front of green screens — with no flashes or magic around them.



Viewers joked that without CGI, the… pic.twitter.com/qIR8cuJuX2 — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025

Междувременно снимат сериала за Хари Потър

Междувременно през август стана ясно, че снимките на сериала за Хари Потър на HBO са в разгара. Тогава се оявиха и първите кадри от снимачната площадка на телевизионния сериал, който е адаптация на книгите на Дж. К. Роулинг.

Доминик Маклафлин, който играе Хари, и Ник Фрост, който влиза в образа на Рубиъс Хагрид, бяха забелязани в костюмите на своите герои по време на снимки по оживените улици на Лондон. Фрост, облечен в характерните одежди за пазителя на дивеча в училището за магии "Хогуортс", с дълга коса и къдрава брада, се извисява над малкия шотландски актьор.

11-годишният Маклафлин също изглежда като същински Хари Потър - с емблематичните за Хари кръгли очила и небрежно облекло. ОШЕ: Кадри от снимачната площадка: Първите сцени от телевизионния сериал "Хари Потър" (СНИМКИ и ВИДЕО)