Вижте Хари Потър без ефектите: Викове и пръчки (ВИДЕО)

Официалният акаунт за Хари Потър в TikTok показа как наистина изглеждат битките без визуални ефекти в едноименния филм. Видеото показва актьори, които размахват пръчките си и крещят заклинания пред зелени екрани - без проблясъци или магия около тях, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х. Зрителите се шегуваха, че без ефектите сцените изглеждат като "училищна пиеса с викове и пръчки".
Те обаче същевременно се възхищават колко въображение и усилия са вложили актьорите, преди да бъдат добавени специалните ефекти.
🎬 The official Harry Potter account on TikTok showed what the battles really looked like without visual effects— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025
The video shows actors waving their wands and shouting spells in front of green screens — with no flashes or magic around them.
Viewers joked that without CGI, the… pic.twitter.com/qIR8cuJuX2
Междувременно снимат сериала за Хари Потър
Междувременно през август стана ясно, че снимките на сериала за Хари Потър на HBO са в разгара. Тогава се оявиха и първите кадри от снимачната площадка на телевизионния сериал, който е адаптация на книгите на Дж. К. Роулинг.
Доминик Маклафлин, който играе Хари, и Ник Фрост, който влиза в образа на Рубиъс Хагрид, бяха забелязани в костюмите на своите герои по време на снимки по оживените улици на Лондон. Фрост, облечен в характерните одежди за пазителя на дивеча в училището за магии "Хогуортс", с дълга коса и къдрава брада, се извисява над малкия шотландски актьор.
11-годишният Маклафлин също изглежда като същински Хари Потър - с емблематичните за Хари кръгли очила и небрежно облекло. ОШЕ: Кадри от снимачната площадка: Първите сцени от телевизионния сериал "Хари Потър" (СНИМКИ и ВИДЕО)