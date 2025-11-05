Войната в Украйна:

"Made in EU" тръгва по кината в България от 21 ноември

05 ноември 2025, 11:11 часа 356 прочитания 0 коментара
Световната премиера на "Made in EU" беше на Международния филмов фестивал във Венеция. След това продукцията на Стефан Командарев спечели голямата награда за най-добър пълнометражен филм, наградата за най-добра женска роля за актрисата Гергана Плетньова и наградата на младежкото жури на 43-тия национален фестивал "Златна роза" във Варна. Последваха премиери на Film Fest Hamburg (Германия), CinEast Festival (Люксембург) и МФФ Солун (Гърция). На 13 ноември филмът ще открие Киномания в зала 1 на НДК, а веднага след това предстоят още два международни фестивала, където "Made in EU" е в състезателните програми – Arras Film Festival във Франция и Gijón International Film Festival в Испания. След това международно турне, от 21 ноември е и широкото разпространение в цяла България.

Снимка: Purple Rain Distribution

"Всички срещи с публиката по цял свят са нещо специално. До момента навсякъде филмът се приема много добре, предизвиква силни реакции и дискусии, темата се оказва близка до зрителите, независимо в коя държава живеят. За нас обаче най-важната среща е тази с българската публика. Затова очаквам с нетърпение премиерата на 13 ноември в рамките на Киномания и, разбира се, след това от 21 ноември във всички кина в страната", каза Стефан Командарев.

"Made in EU" разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

Яна Баярова
