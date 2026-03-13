Археолози откриха изгубения град на Александър Велики: Къде се намира той?

Археолози обявиха откриването на точното местоположение на един от отдавна изгубените градове, основани от Александър Велики. Това е Александрия на Тигър, стратегически пристанищен метрополис, който в древността е бил ключова връзка между Месопотамия и търговските пътища на Персийския залив. Изданието "Експрес" пише за това.

Къде се намира изгубеният град на Александър Велики и как е бил открит?

В Южен Ирак са открити останки от древно селище. В продължение на хилядолетия градът е оставал невидим поради променящото се течение на река Тигър и натрупването на седиментни скали, които буквално са „заровили“ древната брегова линия.

Изследователите са идентифицирали обекта благодарение на съвременните технологии - геофизично сканиране с висока резолюция, снимки от дрон, които позволяват да се видят контурите на структури под слой почва. Анализ на ландшафта потвърждава съответствието на местоположението с историческите описания на стратегическо пристанище.

Мащабът на находката

Щефан Р. Хаузер, професор по археология в университета в Констанц, нарича качеството на доказателствата „абсолютно зашеметяващо“. Той споделя, че стените на сградите са разположени директно под повърхността на земята и нивото им на запазеност е изключително високо.

Площта на града е приблизително 6,5 квадратни километра, което го прави един от най-големите метрополии от онази епоха, сравним по размер със столиците от онова време.

Сканираните карти вече ясно показват структурата на града - ясна мрежа от улици и крепостни стени, зони с голям брой пещи за изпичане, храмови комплекси и сложна система от канали и пристанища.

Заслужава да се отбележи, че Александрия на Тигър е основан през IV век пр.н.е., по време на мащабния поход на македонския завоевател на Изток. Дотогава градът е смятан за полумитичен, тъй като за разлика от египетската Александрия, не е оставил видими архитектурни паметници.

Археологическите проучвания на това място започват през 2010-те години под ръководството на британските експерти Джейн Муун, Робърт Килик и Стюарт Кембъл. Поради нестабилната ситуация със сигурността в региона и военните конфликти, изследванията напредват бавно.

